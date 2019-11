Oni vladaju Youtubeom: Justin se pjesmom ispričao bivšoj, Katy Perry završila na sudu...

Kako bi proslavila 10 godina postojanja, američka kompanija Vevo, zajednička glazbena platforma velikih izdavača, kao što su Universal, Sony i EMI objavila je listu najgledanijih videa desetljeća na YouTubeu. Očekivano, na prvom se mjestu našao svjetski megahit “Despacito” koji se, nakon što je izašao 2017., mjesecima nije skidao sa svih svjetskih glazbenih top ljestvica.

Veliko iznenađenje je što je čak dva mjesta na ovoj listi zauzela pjevačica Katy Perry, za razliku od njezine donedavne suparnice Taylor Swift koja na listi ima samo jedan hit. Iako tom društvenom mrežom trenutačno vladaju YouTuberi te se oni bore za pretplatnike i preglede, nekada su ljudi ovu platformu koristili isključivo za slušanje glazbe i gledanje videospotova. Problem je nastao kada su korisnici objavljivali videe poznatih izvođača te tako kršili prava intelektualnog vlasništva i na tome zarađivali. No danas je to regulirano algoritmima i boljom zaštitom prava.

1. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito

Megahit “Despacito” Luisa Fonsija probio je sve rekorde slušanosti, a fascinantno je da je prvi na ovoj listi s obzirom na to da je izašao tek 2017. Zbog uspjeha pjesme interes turista za posjet Portoriku porastao je 45%. Hit su, između ostalih, obradili i 2Cellos, a Justin Bieber je jedan od glasova na remiksu. Justin se zamjerio fanovima jer nije znao otpjevati pjesmu na španjolskom na jednom nastupu uživo. Spot za “Despacito” Luisa Fonsija i Daddyja Yankeeja bio je izbrisan s YouTubea samo nekoliko dana nakon što je postao prvi video s više od 5 milijardi pregleda. Čini se da su hakeri napali kanal Vevo i s njega izbrisali niz drugih videa poznatih glazbenika kao što su Shakira, Selena Gomez, Drake i Taylor Swift.

2. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

Producentu Marku Ronsonu pozitivne reakcije na njegov rad nisu strane, a plesni hit Uptown Funk koji je snimio s pjevačem Brunom Marsom dobio ih je pregršt. Iako je izašla prije četiri godine, čini se da ljudima još uvijek nije dosadila. Na YouTubeu ima tri i pol milijardi pregleda, a videi s raznih nastupa imaju milijune. Između ostalih pjesmu su obradili i Malci iz filma “Kako je Gru ukrao Mjesec”.

Ronson je surađivao s brojnim glazbenicima kao što su Lady Gaga, Miley Cyrus, Boy George... Njegova sestra Samantha isto je glazbenica, a nju je proslavila kratka, ali turbulentna veza s glumicom Lindsay Lohan. Mars je prošle godine osvojio Grammyje u najvažnijim kategorijama – za album godine “24K Magic” te pjesmu godine “That’s What I Like”, a dobio je još 4 Grammyja.

3. Justin Bieber - Sorry

Justin Bieber rekao je da se svojom pjesmom “Sorry” ispričao Seleni Gomez jer se nije dobro ponio prema njoj tijekom veze, a spot je na YouTubeu pregledalo 3,19 milijardi ljudi. Na ovom hitu surađivalo je nekoliko glazbenika, među kojima i kralj dubstepa Skrillex. Važno je spomenuti da se Justin u videu uopće ne pojavljuje, već su glavne zvijezde plesačice u šarenim outfitima. Justin se nedavno na Instagramu, u objavi koja je skupila više od 3 milijuna lajkova, osvrnuo na razdoblje depresije i priznao da je s 19 godina već bio u raljama teških droga. “Do 20. sam godine donio svaku lošu odluku koju možete zamisliti”, napisao je Justin koji se prošli mjesec oženio manekenkom Hailey Baldwin.

4. Maroon 5 - Sugar

Bend Maroon 5 predvođen mnogima najzgodnijim pjevačem Adamom Levineom od početka puni top ljestvice hitovima. No pravu pomutnju stvorila je pjesma “Sugar” koja, osim što govori o najslađoj namirnici na svijetu, melodijom tjera na pokret. Naravno, spot je prepun različitih vjenčanja čime osvaja sve romantičarke na svijetu. Ranije ove godine saznalo se da se Levine, mnogima omiljeni mentor, u američkoj verziji showa The Voice ipak neće pojaviti nakon što je odradio čak 16 prethodnih sezona. Levine je bio mentor od premijere showa 2011., a njegov kolega Blake Shelton na Twitteru je otkrio da je on samo dan ranije saznao za njegov odlazak. U show se ne planira vratiti.

5. Katy Perry - Roar

“Roar” je pjesma koju sam napisala kada sam bila malo uzrujana – rekla je pjevačica jednom prilikom o svom hitu koji na YouTubeu dosad ima gotovo tri milijarde pregleda. Još jedna pjesma o prekidu na ovoj listi pojavila se u vrijeme kada je napokon odlučila prekinuti s pjevačem Johnom Mayerom. U spotu Katy je usred džungle i sprijateljuje se s divljim životinjama te pjeva o tome kako je ona super. S time se ne bi složila gruzijska TV voditeljica Tina Kandelaki koja je za ruske medije ispričala kako ju je Katy na jednom partyju neprimjereno dodirivala i pokušala poljubiti. Pjevačica je navodno bila vidno pijana. Kandelaki je rekla da je odbila nasrtljivu Perry, no ona se nastavila neprimjereno ponašati.

6. OneRepublic - Counting Stars

Pop-rock bend OneRepublic 2013. bio je na vrhu svijeta, a njihove pjesme treštale su sa svih radiopostaja. Inspirativni, motivirajući hit “Counting Stars” bio je prvi video nekog benda u povijesti koji je uspio doseći milijardu pregleda. Osim toga, ima 10 milijuna lajkova na YouTubeu, zbog čega je jedan od 30 videa s najviše lajkova na toj društvenoj mreži. Isto tako, njihove pjesme su najčešći izbor natjecatelja u talent showovima. Dečki iz benda prošle su godine ljetovali u Hrvatskoj, točnije na Hvaru. Svakodnevno su svojim obožavateljima na Instagramu pokazivali ljepote Hvara koji ih je potpuno osvojio, između ostalog impresionirale su ih i gastronomske delicije te su obećali da će se vratiti.

7. Taylor Swift - Shake it off

Taylor Swift svojim albumom “1989” uspjela je na noge dići i najveće protivnike pop-glazbe, a nije bilo trgovine, kafića ili auta iz kojeg se nije jasno i glasno čuo refren hita “Shake It Off”. Taylor je 2014. potpuno promijenila sliku javnosti o sebi te je iz plahe djevojčice koja pati za bivšim dečkima izrasla u fatalnu ženu. No izgubila je poštovanje javnosti te su mnogi pomislili da je ipak pretjerala kada je pokušala kao intelektualno vlasništvo zaštititi nekoliko stihova te pjesme, ali i cijelog albuma. U naumu je uspjela i nitko osim nje više ne smije koristiti fraze kao što su “This Sick Beat” i “Party Like It’s 1989”.

8. Enrique Iglesias - Bailando

Još jedan spot na španjolskom jeziku, “Bailando” latinozavodnika Enriquea Iglesiasa našao se na listi. Osim što je jedan od najgledanijih videa na YouTubeu, kritičari ga cijene zbog kamere, scenografije i kostimografije. Redatelj je ubacio malo nogometa i senzualnog plesa te privukao, osim obožavatelja Iglesiasova stasa i glasa, fanove oba načina razonode. Enriquea će domaća publika imati priliku slušati, ali i gledati već u prosincu ove godine.

Pjevač je osvojio dva Grammyja i prodao je više od 100 milijuna albuma, a raskošna produkcija njegovih koncerata uključuje brojne specijalne efekte, veliku pozornicu i LED ekran od 500 m2 te dvostruko više rasvjete i pirotehnike.

9. Katy Perry ft. Juicy J - Dark Horse

Uz ovaj megahit iz 2013. vežu se brojne kontroverzije. Naime, Katy Perry proglašena je krivom da je plagirala pjesmu “Joyful Noise” kršćanskog repera Marcusa Graya poznatijeg pod umjetničkim imenom Flame. Gray je napisao pjesmu s još dvojicom suradnika, Emanuelom Lambertom i Chikeom Ojukwuom. Žalili su se i da im je zbog toga narušen imidž jer je Katy u svom videu koristila okultne simbole. Porota je jednoglasno odlučila da će Perry ovim glazbenicima morati isplatiti 2,78 milijuna dolara. Pjevačica se, naravno, žalila na presudu rekavši da njihova pjesma nije dovoljno poznata i da ne postoji šansa da ju je čula ranije.

10. Adele - Hello

Ako ste ikada patili zbog prekida, čuli ste za kraljicu Adele. Ona je usavršila melankolične balade, a najviše prašine podigla je hitom “Hello”. Nema osobe koja 2015. nije razmišljala kako bi bilo da se javi nekoj neprežaljenoj ljubavi i da njoj ili njemu drugu šansu. Pjesma se našla na albumu “25” koji je te godine bio najprodavaniji u svijetu. Britanska se diva nedavno razvela pa očekujemo da će idući album isto tako biti pun prekrasnih tužaljki. Ipak, razvod na Adele ima pozitivan učinak, naime smršavjela je 29 kilograma i izgleda i osjeća se sve bolje, a navodno je ponovno sretna u vezi s reperom Skeptom.