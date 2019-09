Od teen zvijezde do teške depresije: Oborio je rekorde, ali skandali su bili previše

Slava je teret koji se ne nosi lako. Upravo to su dokazale mnogobrojne dječje zvijezde kojima su život pred kamerama i popularnost servirali skandale i ostali im neizbrisiv trag u karijeri. Osim dobro poznatih primjera narušenog imidža zbog problema s drogom, mentalnih slomova i ljubavnih trokuta, kakvi su slučajevima pjevačica Miley Cyrus i Britney Spears, posljednji koji je iznio svoju mračnu stranu je kanadski pjevač Justin Bieber.

Tog 25-godišnjaka iz Kanade prije 12 godina otkrio je sasvim slučajno lovac na talente Scooter Braun nakon što je vidio njegove glazbene obrade na YouTubeu. S lepršavom kosicom preko čela koja je postala njegov „trademark“ i dječačkim glasom zaludio je svijet. Već s 14 godina je potpisao za prvu diskografsku kuću, a 2009. debitirao je s EP-om „My world“ koji se probio na Billboard Hot 100 listu. Bio je to ujedno i prvi EP ikada koji se uvrstio na tu ljestvicu. Prvi studijski album „My World 2.0“ objavio je već sljedeće godine, a na njemu se našao hit „Baby“ koji će Justina lansirati u nove nikad oborene rekorde u glazbenoj industriji – njegov video za spomenutu pjesmu po prvi put u povijesti YouTubea imao je više dislajkova, nego lajkova i svoju poziciju kao uradak s najviše neodobravanja čvrsto je držao do prosinca prošle godine. Postao je senzacija među hejterima zbog neočekivanog uspjeha, a kritičari su se složili; mrzitelji Justina Biebera zaslužni su za njegov uspjeh više nego li sami fanovi.

Osim toga, „Baby“ je oborio i Guinnessov svjetski rekord postavši najpopularniji video na internetu 2012., a Justin je iste godine postao prvi maloljetni glazbenik koji je imao tri albuma na prvom mjestu na američkim i britanskim ljestvicama. Postao je toliko popularan da je 2016. skupio 10 milijuna pratitelja na Twitteru, čime je dobio titulu najpraćenijeg muškarca na toj društvenoj mreži. Istovremeno je bio glazbenik s najviše pretplatnika na YouTubeu i brojio najveći broj pregleda kanala. Od prošlog mjeseca, Justin ima najviše videa u YouTubeovih Top 50 (čak četiri!!!), dok sam YouTube kanal broji tek tri. Može se pohvaliti s preko 220 osvojenih nagrada i više od 430 nominacija, od kojih je za Grammy ukupno 10, a pobjednička je bila 2016. za pjesmu Where Are Ü Now" s Jack Ü koju su producirali Skrillex i Diplo. Iza njega su tri svjetske turneju u prosječnom trajanju od 16 mjeseci, a s njima službeno broji oko 450 solo nastupa pred milijunskom publikom koja se već preko desetljeća trese pod Bieber groznicom. Justin je posjetio i Zagreb u studenom 2016. u sklopu posljednje turneje „Purpose“ te okupio vojsku od 18.000 fanova, a prema dostupnim podacima njegova zarada od tog koncerta bila je vrtoglavih 1.335.840 dolara.

Fascinirajuća je putanja dječaka iz Kanade koji se po svim parametrima glazbene industrije probio s neviđenim brojkama. Međutim, popularnost ga je iscrpila i nije ga lišila skandala. U razdoblju od 2012. do 2014. nekoliko puta morao suočiti s policijom zbog alkoholiziranja i korištenja opijata, a prije pet godina pojavio se video petnaestogodišnjeg Justina u kojem priča vic o crncima pri kojem je afro- amerikance oslovljavao „crnčugama“ (eng. nigger). Pjevač je zbog cijele situacije uputio pismo isprike.

- Suočavanje s greškama koje sam učinio prije mnogo godina je jedna od najtežih stvari koje sam prošao – napisao je u pismu. Kada je 2017. htio nastupati u Kini, kineska vlada zabranila je Bieberu nastupati jer „premda je Justin Bieber talentirani izvođač, isto tako je i kontroverzni mladi strani pjevač. Kako bismo osigurali red na kineskom tržištu i čistoću izvođačke okoline, nije primjereno da dolaze glazbenici koje prati loš glas“.

U najnovijoj objavi na Instagramu koja broji preko 3 milijuna lajkova osvrnuo se na teško razdoblje depresije i iznio priznanja o korištenju teških droga s 19 godina te kako se kao 18-godišnjak našao pred prevelikim izborom i mržnjom okoline.

- Imao sam 18 godina, nikakvih vještina u stvarnom svijetu, milijune dolara i pristup svemu što sam želio. Do 20. sam godine donio svaku lošu odluku koju možete zamisliti i prešao iz jednog od najomiljenijih i najvoljenijih ljudi na svijetu do osobe koju svi ismijavaju, osuđuju i mrze – opisuje Justin i dodaje kako je u jednom periodu života bio grozan prema ženama, zlostavljao ih i bio bijesan.

Na posljetku je zaključio da je njegov brak s Hailey Baldwin ono što ga je spasilo „ jer brak uči ljude strpljenju, poniznosti i svemu onome što krasi dobre ljude“.