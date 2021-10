Kao klinke smo bez srama obilazile krojače i tražile krpice da možemo šivati svojim barbikama

Prije točno 20 godina sestre Martina Čičko Karapetrić i Morana Tomašević udružile su svoje kreativne umove te zajedno osnovale Boudoir, jedan od najdugovječnijih domaćih brendova. Svojim romantičnim kreacijama već godinama oduševljavaju Hrvatice, a u njihovim haljinama zablistale su i brojne poznate dame. U godini u kojoj slave 20. obljetnicu zagrebačke dizajnerice predstavile su vrhunac svoje modne priče, kolekciju “To ti je Boudoir” na kojoj su marljivo radile čak osam mjeseci.

– Svaki dan nam je prepun avantura i novih izazova, i dalje radimo s jednakim žarom kao prvoga dana. I dan-danas jednoj i drugoj kad započne radni dan, započne s osmijehom na licu jer znamo da ćemo nastaviti raditi na nečem kreativnom što smo dan prije započele – kazale su nam dizajnerice. Ljubav prema modi počele su gajiti još u djetinjstvu, a već tada moglo se naslutiti da će njihov hobi prerasti u ozbiljan biznis. – Od malih nogu smo u tom kreativnom svijetu, a inspiraciju crpimo upravo iz prirode i svega lijepog što nas okružuje. Mama nam zna reći da smo od malih nogu pokazale talent i naginjale prema tome da se bavimo modom, kao klinke smo radile Barbie revije i šivale smo im glamurozne kreacije od zlatnog lamea inspirirane “Dinastijom”. Bez srama smo obilazile kvartovske krojačke salone i tražile krpice da možemo šivati svojim barbikama – ističu blizanke Morana i Martina. Od rođenja su izuzetno povezane, zajedno su pohađale osnovnu i srednju školu te poslije fakultet pa su, sasvim logično, zajedno odlučile pokrenuti svoj modni brend.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb - Sestre Morana Saracevic i Martina Cicko Karapetric, dizajnerice koje stoje iza brenda Boudoir koji je vec 20 godina prisutan na modnoj sceni.

– Naučile smo šivati vrlo rano, naša prabaka Anica znala je šivati i imala je starinsku singericu na nožni pogon na kojoj smo eksperimentirale i učile šivati. Kako je to bilo u kasnijim razredima osnovne škole, nismo imale novca za tkanine pa smo često prekrojavale starinske haljine koje bismo ukrale iz bakinog ormara. Taj djetinjasti kreativni proces nas je postupno doveo do nivoa gdje smo znale same iskrojiti i sašiti nešto što smo zamislile – prisjećaju se dizajnerice koje se po jednoj stvari znatno razlikuju od ostalih kolega s modne scene.

– Moramo priznati da nismo od onih dizajnerica koje pošto-poto moraju surađivati s poznatim osobama da bi bile u medijima. To je glavna razlika u našem radu i potpisu. Mi smo u medijima praćene upravo zbog rada, talenta i toga što dvadeset godina radimo na Boudoir potpisu. To je u Hrvatskoj rijetko ili ne postoji. Veća nam je čast kada neka poznata osoba dođe do nas u atelijer i želi da je odjenemo. Nismo nikada nikoga molile ni vukle za rukav. Nositi Boudoir treba značiti nešto i mi znamo tko to razumije – napominju Morana i Martina koje odlično funkcioniraju privatno, ali i kada je posao u pitanju. – Ono što je već više od 20 godina bitno, a tijekom Boudoira i ovih 20 godina je upravo ta činjenica da ni jednu odluku ne donesemo za Boudoir ako se obje ne složimo oko nje. Ne postoji mogućnost da bude 50/50 i da se nešto radi. Nekada je potrebno dulje vrijeme i nikad se ne dogovorimo (što onda vrijeme pokaže da je dobro), a nekada se složimo oko nečega odmah i krećemo u izradu. Na kraju, najbitnije je zadovoljstvo dama koje nam iz sezone u sezonu poklanjaju svoje povjerenje i koje nismo iznevjerile. Vjerojatno imamo nos za dobru procjenu – napominju Morana i Martina. A da im dobra procjena leži, potvrđuje i činjenica da su među prvima svoje poslovanje prebacile online pa ih situacija s pandemijom nije bacila u očaj kao mnoge druge.

– Pandemija je zasigurno utjecala na apsolutno sve branše. Ne postoji ona na koju nije. Neki su profitirali, neki se nažalost nisu snašli pa su potonuli. To nam je žao. Boudoir je na vrijeme prepoznao da će u budućnosti velik dio prodaje biti online. Među prvima smo poslovanje prebacile i na web tako da nas situacija s COVID-19 nije zatekla. Mnogi se, nažalost, nisu snašli. Nama se konkretno dogodilo to da klijenti koji baš nikad nisu ništa naručili online, sad redovito naručuju jer su imali pozitivno iskustvo kupnje, tako da smo stekli nove kupce koji se sada često odlučuju na online kupnju, a prodaja preko weba je znatno narasla. Danas je bez web-trgovine nemoguće raditi, online prodaja je budućnost. Mi se trudimo da naši kupci dobiju što više informacija o proizvodu, da im odluka o kupnji bude jednostavnija i lakša – napominju u Boudoiru te ističu da sve što izađe iz njihove kreativne tvornice s ponosom nosi etiketu “made in Croatia”. – Ljudi postaju svjesni da se isplati uložiti u jedan kvalitetan i autentičan komad odjeće umjesto u nekoliko krpa proizvedenih za nekoliko dolara koje ne traju ni jednu sezonu. Mi tu imamo mogućnost, kupcima koji traže drukčiji pristup modi, ponuditi “slow fashion” proizvod na koji smo ponosne – kažu.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb - Sestre Morana Saracevic i Martina Cicko Karapetric, dizajnerice koje stoje iza brenda Boudoir koji je vec 20 godina prisutan na modnoj sceni. Osim putem webshopa, svoje kreacije i dalje izlažu u atelijeru u Radićevoj ulici, a proboj na inozemno tržište trenutačno im nije na listi prioriteta. – Mi vam jako volimo Hrvatsku i vjerujemo u ovu zemlju. Volimo naše ljude i naš mentalitet. Društvene smo i uvijek s osmijehom na licu. Da nam se ukaže neka prilika, zasigurno bismo išle istražiti što je to i pričati, ali nikad se ne bismo odlučile na preseljenje. Preko našeg weba boudoir.hr već sada šaljemo diljem svijeta tako da to nije problem, ali otvaranje dućana u inozemstvu nam nije prioritet. Iako, nikad ne reci nikad – smiju se blizanke kojima je ova 2021. donijela puno razloga za slavlje. Uz 20. obljetnicu rada, slavio se i Moranin ulazak u bračnu luku u koji je uplovila upravo u Boudoir couture vjenčanici. – Najteže je dizajnirati za sebe! Zaista smo neodlučne kad trebamo napraviti nešto za same sebe. Priča s vjenčanicom je luda jer je ta haljina nastala još 2015. godine i Morana je rekla, ako se opet bude udavala, da bi obukla baš tu haljinu. Spremili smo je u fundus i ondje je dočekala 2021. godinu. Oprali smo je, nadogradili i produžili s nekoliko raskošnih slojeva tila i dodali prekrasnu kristalnu aplikaciju. I to je to, haljina je bila spremna! – otkriva Martina Čičko Karapetrić. Zajedno s Moranom konstantno pomiče granice Boudoira, a velika im je želja kolekciju obogatiti i torbama. – Radimo korak po korak i ideja je jako puno pa se nadamo da ćemo i to uskoro imati u ponudi – kažu sestre koje se ne zanose velikim planovima za budućnost. – Mi smo toliko sretne i ostvarene da veće sreće od toga nema. Sve što želimo si i omogućimo i najvažnije nam je da i dalje s istim žarom stvaramo nešto što će zasigurno ostati u modnoj povijesti Hrvatske – kažu za kraj iz Boudoira.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 20.10.2021., Zagreb - Sestre Morana Saracevic i Martina Cicko Karapetric, dizajnerice koje stoje iza brenda Boudoir koji je vec 20 godina prisutan na modnoj sceni.

VIDEO Squid Games postaje najgledanija serija na Netflixu