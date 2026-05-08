VIDEO Nova pjesma klape Sveti Juraj posvećena je Vatrenima, a oduševila je i izbornika Zlatka Dalića

Foto: Toni Lekić
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
08.05.2026.
u 18:18

Ususret ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti  Juraj“ predstavlja pjesmu i spot pod nazivom „Tamo gdje je srcu dom“ posvećenu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Glazbena priča dobila je snažnu potporu Hrvatskog nogometnog saveza, a oduševljenje pjesmom ne krije ni izbornik Zlatko Dalić.

„Iznimno smo ponosni što u godini u kojoj obilježavamo 25 godina osnivanja i rada klape, hrvatskoj javnosti predstavljamo našu novu pjesmu i spot 'Tamo gdje je srcu dom' kao podršku našim reprezentativcima koji su zapravo najbolji primjer mlađim generacijama kako se trudom, radom i vjerom mogu ostvariti najveći snovi“, poručio je voditelj klape Marko Bralić. Iz klape naglašavaju da je ključna poruka pjesme posebno došla do izražaja u videospotu, koji donosi odabrane arhivske trenutke hrvatskog nogometa iz bogate riznice HNS-a kojem su, ističe Bralić u ime klape, posebno zahvalni na podršci.

"Drago nam je što smo mogli podržati snimanje ove divne pjesme u izvedbi klape Sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice, kao i produkciju jednako moćnog video spota koji na efektan način pokazuje kako aktualni Vatreni svojim uspjesima inspiriraju nove generacije mladih nogometaša i nogometašica. Pjesma odlično pogađa jednu temu koja je itekako bliska našim reprezentativcima, jer iako većina njih živi i igra u stranim zemljama, oni itekako dobro znaju gdje im je dom i zato za tu domovinu igraju svim srcem. Vjerujem da će se pjesma dopasti svim navijačima i da će se odlično uklopiti u stvaranje pozitivnog ozračja oko reprezentacije uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u", poručio je Marijan Kustić, predsjednik HNS-a.

Osim podrške Vatrenima, pjesma slavi ljubav prema domovini i snagu snova ostvarenih kroz trud, timski rad i predanost, s ciljem inspiriranja mladih generacija i promicanja sportskih i životnih vrijednosti. Glazbu i tekst potpisuje Mario Vestić, poznat po hitovima koje je stvarao za rock sastav Opća opasnost, kao što su „Jednom kad noć“, „Tvoje ime čuvam“ i „Pobjeg’o sam“. Iza aranžmana stoje Hrvoje Domazet i Antonio Grkeš. 

Videospot, snimljen pod redateljskom palicom Hrvoja Svaline, realiziran je na Stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju, na povijesnoj Tvrđavi Klis te ispred reprezentativne Galerija Meštrović. Uz članove klape, u spotu sudjeluju i mladi nogometaši HNK Val, simbolizirajući nove generacije koje inspirira uspjeh hrvatskih reprezentativaca.

Nova je pjesma oduševila i izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića. „Čestitam svima koji su bili uključeni u stvaranje ove pjesme, snimanje krasnog video spota i posebno klapi Hrvatske ratne mornarice 'Sveti Juraj' na divnoj izvedbi ove moćne pjesme koja će se sigurno svidjeti svim hrvatskim navijačima, kao i našim reprezentativcima.“, poručio je Dalić i dodao, „Pjesma sadrži snažne poruke o ulozi koju domovina ima u srcu svakoga od nas, i drago mi je što upravo hrvatska reprezentacija te mladi nogometaši i nogometašice predstavljaju simbol tih vrijednosti u ovom spotu. Smatram da je važno promicati domoljubne osjećaje, a ova pjesma to čini na krasan način!“

