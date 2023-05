Omiljena RTL-a voditeljica prelazi u potpuno drugi format: 'Za mene dobitna kombinacija'

Reporterka, urednica i voditeljica Jelena Pajić početkom svibnja prestala je biti dio tima RTL-a. Jelena je karijeru na toj televiziji započela je 2018. godine, nakon dolaska s HRT-a, gdje je provela 13 godina. Kasnije je HRT objavio da se upravo ondje Jelena i vraća, i to kao voditeljsko pojačanje u eteru Drugog programa HR-a.

Mnoge je prelazak s televizije na radio iznenadio, a Jelena ne skriva oduševljenje.

- Ne bih voljela da zvuči kao kliše, ali stvarno volim radio. Neovisno o tome radila ja na nekom radiju ili ne, radio mi je uvijek odličan suputnik – medij koji te prati dok si u pokretu, vožnji, dok radiš nešto po doma, dok uživaš negdje na godišnjem… Radio je odlična kombinacija glazbe, informacija, zanimljivosti i ugodnog društva – za mene dobitna kombinacija - kazala je Jelena za HRT.

Jelena Ćulibrk Pajić svoje je dugogodišnje novinarsko iskustvo gradila kroz mnogobrojne zanimljive priče, reportaže i intervjue, za koje se nada pronaći mjesta u, kako kaže, "svom dijelu etera".

- Jako me veseli povratak na radio, posebno na Hrvatski radio gdje je cijeli niz dragih ljudi, kolega s kojima sam već jako puno radila. Uspomena je cijela hrpa – kako poslovnih, tako i privatnih i jako me veseli što ću s tom ekipom stvarati neke nove. Što se pristupa poslu tiče, nisam sigurna je li se išta promijenilo. Oduvijek sam bila štreberski tip tako da se za sve volim pripremiti najbolje što mogu. Mislim da je tako i dan danas - ističe Jelena koja bi u eteru voljela dati priliku i prostor ljudima koji su zanimljivi, inspirativni i imaju što za ispričati – od biljko-ljubaca i urbanih vrtlara do avanturista i svjetskih putnika.

Jelena je već dio ljetnog projekta na Drugom, a početkom rujna predstavit će i svoju prvu autorsku emisiju.

Na RTL-u je Jelena vodila središnju informativnu emisiju 'RTL Danas', pokrenula je na RTL- u i 'Projekt Zeleno' , izvještavala s kulturnih događanja, a pred kraj svake godine donosila bi presjek najzanimljivijih, najveselijih i najneobičnijih priča koje su obilježile tu godinu i gledateljima tako pokazivala da svaka godina ima svoju - dobru stranu. Kada je s HRT-a prešla na RTL otkrila nam je ima li razlike u poslu.

- Nema bitnih razlika. Posao je posao, novinarstvo je novinarstvo… Mislim da to ovisi i o tome koliko je tko prilagodljiv. Tko nije – gunđat će na svaku sitnicu. Tko je snalažljiv – naći će način kako kvalitetno raditi i napredovati gdje god bio. - rekla nam je tada.

Inače, Jelena Pajić i njezin odabranik, jazz-glazbenik Petar Ćulibrk izrekli su sudbonosni ''da'' u lipnju prošle godine, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama.

