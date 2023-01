Olivera iz 'Gospodina Savršenog' stiže u 'Brak na prvu': 'Nisu mi sjele mladoženjine izjave'

Od ponedjeljka, 30. siječnja u 21.15 sati na RTL-u počinje emitiranje treće sezone sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Novih sedam parova ove sezone iskušat će sreću u ljubavi i pustiti u srce potpunog neznanca i vjenčati se pred kamerama. Pred novu sezonu gledatelji polako saznaju neka lica koja će gledati, a jedno od njih je i Olivera Matijević, 33-godišnja Karlovčanka koja trenutno živi u Zadru. Međutim, nije sigurno hoće li se Olivera u showu pojaviti kao kandidatkinja ili će ipak imati neki posve drugačiji i neočekivan zadatak te hoće li zapjevati i u showu.

"Bilo je to jako zanimljivo novo iskustvo, ali nisu mi baš sjele mladoženjine izjave", komentirala je na njezino sudjelovanje u showu, piše RTL. A iako je u sretnoj vezi, o svemu tajnovito šuti i ne otkriva previše detalja.

Inače, Oliveru javnost poznaje i po sudjelovanju u showu "Gospodin Savršeni" u kojemu je tražila ljubav. U showu se borila za ljubav splitskog profesora i znanstvenika Tonija Šćulca, a iako na kraju nije izašla kao pobjednica, i danas se pamti njezin originalan ulazak u show, u glamuroznoj večernjoj haljini, sa psićem u naručju te u pratnji asistentice. Toni je, podsjetimo, na kraju završio sa Stankicom Stojanović s kojom se i zaručio prošle godine.

"Da bi muškarac osvojio moje srce, mora biti romantičan, iskren i savršenog osmijeha jer to prvo primijetim na muškarcu. No prije svega, trebamo biti prijatelji", kazala je Olivera u svom predstavljanju prije ulaska u show "Gospodin Savršeni", naglasivši kako želi partnera koji će prihvatiti njezin dinamičan način života i biti joj bezuvjetna podrška.

Foto: RTL/Screenshot

Njezin su boravak u kući obilježile nesuglasice s nekim kandidatkinjama, kao i iskreni i britki komentari.

"Ja sam jako zadovoljna svojim sudjelovanjem, bilo mi je jako zanimljivo. Žao mi je što sam bila preblaga prema nekim djevojkama. Mislim da su mnoge zaslužile da se prema njima ponašam, kako bih to rekla, realno", kazala je Olivera ostalim kandidatkinjama nakon ispadanja.

Olivera, koja je već dobila laskavu titulu hrvatske Kim Kardashian, bavi se i glazbom, a njezine su pjesme već poznate po Hrvatskoj, ali i šire. Osim toga, Olivera je i influencerica, a ima i svoj brend donjeg rublja.

Olivera Matijević, inače, karijeru je započela 2018. godine nastupom u “Zvezdama Granda”, no ispala je već u prvom krugu. Medijsku pozornost privukla i s kratkom vezom s pjevačem Darkom Lazićem, a nakon sudjelovanja u "Gospodinu Savršenom" pisalo se i kako je njen novi odabranik 12 godina mlađi reprezentativac Joško Gvardiol. Početkom prošle godine snimila je duet s Dinamovim napadačem Josipom Drmićem (30). Pjesma se zvala "Zašto mi to radiš".

Foto: Instagram

Potpuni stranci iskušat će sreću u ljubavi od idućeg ponedjeljka 30. siječnja, a među 12 kandidata je i Lorena koju na popularnoj društvenoj mreži prati 120 tisuća ljudi, te Bojan, kojeg smo upoznali u Big Brotheru.

Podsjećamo na profile sudionika:

SAŠA ĐORIĆ (31) dolazi iz Splita, no većinu života provela je u Vranju s ocem. Iza nje je brak iz kojeg ima 10-godišnju kćer, a nakon razvoda ističe kako ponovo uči živjeti tražeći sebe kroz umjetnost, sport i kreativnost. Opisuje se kao iskrenu i kritičnu osobu, no u isto vrijeme vrlo ranjivu i emotivnu. Nakon razvoda imala je dvije kraće veze, obje neuspješne jer joj se ti muškarci nisu dovoljno sviđali, a ona je osoba koja puno daje, ali jednako toliko traži i zauzvrat. Najvažnije joj je da je muškarac džentlmen, a morao bi biti i uspješniji od nje. Ne izlazi i ne tulumari, već ističe da više voli sjediti uz more i popiti čašu vina ili džogirati u prirodi. Vjeruje u bajke i zahvalna je na svemu što joj je život dao te pokušava svaki dan biti istinski sretna.

DARIO CRNKOVIĆ (27) stiže iz Rakovice, mjesta u blizini Plitvičkih jezera, no pravi je svjetski putnik. Radio je u Norveškoj, a već pet godina živi i radi u Londonu kao barmen i koktel-majstor. Bio je u ozbiljnoj šestogodišnjoj vezi koja je pucala nekoliko puta, no i Dario i njegova bivša djevojka trudili su se koliko god su mogli kako bi je spasili. Najveća mu je životna želja pronaći ljubav i vratiti se u Hrvatsku, gdje bi se skrasio i jednog dana osnovao obitelj te otvorio mali obrt u Rakovici. Dario voli obrazovane, inteligentne, plave djevojke sa zelenim očima koje su tajnovite i ne otkrivaju sve o sebi na prvu, a volio bi da je spremna za obitelj i tradicionalna. Njegova buduća partnerica trebala bi biti dama, ali također i dovoljno ležerna da s njom može otići na pivo i ćevape.

TIHOMIR TOMAŠIĆ (50) Međimurac je koji je osnovnu školu završio u Njemačkoj, gimnaziju u Hrvatskoj, a potom se 1990-ih ponovo preselio u Njemačku. Uspješan je poslovni čovjek koji je nakon 26 godina ulaganja u karijeru, 15 godina braka te dvoje djece shvatio da mu pati privatni život jer je njegov fokus bio na poslu. S bivšom suprugom ima odličan odnos, svjesni su svoje odgovornosti kao roditelji. Sada može reći kako zna što traži u ljubavi i da je najvažnije da njegova buduća odabranica i on ne budu dva različita svijeta, da imaju iste interese, da uživa u putovanjima, muzici, zdravom načinu života te da pozitivno gleda na svijet i bude otvorenog uma. Nada se da će pronaći nekoga s kim može razgovarati o svemu, a zauzvrat će dati sve od sebe kako bi je uvijek nasmijavao.

LORENA FARKAČ (24) dolazi iz malog mjesta Stupnika pokraj Zagreba. Studira komunikacijski menadžment, voditeljica je na televiziji Aurora, a njezin hobi postao je i posao – obožava društvene mreže i na TikToku ima više od 120 tisuća pratitelja! Prilično je oprezna kad je o ljubavi riječ zato što nema lijepa iskustva iz prijašnje veze jer smatra da je bila premlada za ozbiljan odnos, a i sada zna da je poštovanje prvo što traži od partnera. Osim toga, privlače je visoki i zgodni muškarci iako prednost daje inteligentnim džentlmenima koji vole istraživati svijet.

ANDREA KUKOLJ (34) dolazi iz Zagreba i radi u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki te puno vremena provodi na poslu. Privlače je visoki i uspješni muškarci koji će joj biti posvećeni te uz koje će se osjećati sigurnom i voljenom. Ako na muškarcu primijeti jednu stvar koja joj se ne svidi, ne želi se dalje zbližavati s njim. Mašta o crkvenom vjenčanju te želi imati skladnu obitelj i djecu.

BOJAN MRĐENOVIĆ (38) dolazi iz Siska, a javnosti je poznat kao kandidat zadnje sezone reality showa “Big Brother” . Nedavno se vratio iz Nizozemske, gdje je dvije godine radio kao konobar. Što se njegovog ljubavnog života tiče, Bojan nema određeni tip žene. Važno mu je da njegova buduća odabranica voli sportske aktivnosti i provoditi vrijeme na otvorenom, a ističe kako ga kod žena odbija kad su previše tradicionalne.

MANUELA MILOVANOVIĆ (43) iz Zagreba kaže da živi u trenutku i voli biti u kontaktu s ljudima, što je i ostvarila radeći kao turistička vodičkinja, predavačica i life coach! Želi pronaći partnera sa sličnim interesima, bliskog njezinim godinama koji će je nasmijati. Premda tvrdi da joj dominantni partneri ne odgovaraju jer je i sama takva, Manuela je svjesna da bi joj najbolje pristajao “jači partner”, no uvijek je spremna prilagoditi se nekome tko je vrijedan toga.

STEFAN MODRIĆ (25) dolazi iz Pazina, a posljednjih sedam godina živi u Zagrebu, gdje radi kao kondicijski trener i studira na Kineziološkom fakultetu. Za njega su u ljubavi nepoštenje i nepoštovanje zabranjeni, a kad je u vezi, vrlo je pažljiv i ne voli se svađati. Kaže da nikada ne bi prevario djevojku, ali kada shvati da gleda druge žene, zna da je njegova trenutna veza završila. Voli vedre, pričljive, samouvjerene, ambiciozne i duhovite žene.

MARKO BOGDAN (34) dolazi iz Daruvara i iznimno je ambiciozan čovjek koji teži velikom uspjehu u poslovnom svijetu. Preferira starije žene koje znaju što žele, koje su ambiciozne i imaju životne planove. One su sigurnije u sebe i odlučnije, što mu se posebno sviđa. Posljednju dulju vezu prekinuo je lani jer djevojka i on nisu imali iste prioritete.

PETRA MEŠTRIĆ (28) dolazi iz Varaždina, no trenutačno živi u Rijeci, gdje pohađa Medicinski fakultet. Njezina najdulja veza trajala je četiri godine, a posljednju je okončala prošle godine jer je dečko nije podržavao u njezinim ambicijama. Privlače je tamnokosi i visoki dečki poput Brada Pitta i Gorana Jurenca, važno joj je da dečko drži do sebe i da je ambiciozan, a ne tolerira lijenost.

HEDVIGA TANDARA (31) dolazi iz Zagreba i radi kao voditeljica marketinga u obiteljskoj tvrtki. Nakon završenog studija jedno je vrijeme živjela u Španjolskoj, a kratko i u Dubaiju, no zbog pandemije vratila se u Hrvatsku. Hedviga traži partnera na kojeg se može osloniti i daje laganu prednost zrelijim muškarcima koji trebaju biti skromni, ali ambiciozni te imati manire. Kad nekoga voli, ništa joj nije problem učiniti za tu osobu i očekuje da to netko ne iskorištava.

ZORAN BABOVIĆ (39) pravi je ovisnik o adrenalinu. Softverski inženjer iz Novog Sada svjetski je putnik koji voli otkrivati nepoznate krajeve, ljude i kulture. Zoran želi da njegova buduća partnerica ima slične interese kao i on zato što smatra nakon što prođe zaljubljenost, stil života je ono što ljude drži zajedno. Volio bi da njegova odabranica bude nešto mlađa od njega jer je mladog duha i živi vrlo aktivno jer ne bi mogao biti u vezi s osobom koja bi radije odabrala izležavanje na kauču od aktivnosti na otvorenom.

