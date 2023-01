Chui promoviraju hvaljeni album u Petom kupeu: 'Glazbom spajamo prošlost i sadašnjost'

Zagrebački bend Chui svakim novim albumom pokazuju da su miljenici kritike koja ih gotovo redovito svrstava u sam vrh domaće glazbene scene. Njihov prošlogodišnji album "Zagreb-Berlin" 30 glazbenih kritičara u nacionalovom izboru proglasilo je za album godine. Radi se o dvije cjeline, prvi album "Zagreb" nastajao za vrijeme pandemije a drugi, "Berlin", nastao je kao soundtrack za nijemi dokumentarni film Waltera Ruttmanna Berlin – simfonija velegrada. Chui je glazbu premijerno izveo na otvaranju Zagrebačkog Berlinale Specijala, a svaki član benda skladao je jedan stavak. Chui će koncertnu promociju ovog albuma imati u četvrtak 26. siječnja u zagrebačkom klubu Peti kupe, a o njemu nam je više rekao Toni Starešinić, član ovog benda koji slavi 10 godina postojanja.

Vaš album "Zagreb-Berlin" 30 glazbenih kritičara proglasilo je za najbolji u prošloj godini, je li vas to iznenadilo?

Iskreno da vam kažem, totalno nas je iznenadilo jer je album izašao taman prije ljeta na desetu godišnjicu benda, a od tad je izašlo puno novih odličnih albuma, a imajmo na umu da živimo u užasno brzom vremenu u kojem nemamo puno vremena vraćati se u nazad i ponovo slušati nešto što je već iza nas, zato nam je posebno drago da se album uspio još zadržati u ušima, evo čekali smo šest mjeseci i vinilno izdanje i baš sam sretan kad vidim fanove po društvenim mrežama da stavljaju slike kupljenih vinila, s pozitivnim feedbackom.

Radi se o dvije zasebne cjeline, kako ste sve to uspjeli uklopiti u jedan album?

Prva ideja je bila da objavimo dva zasebna albuma u jednoj godini, pa nas je Dancing Bear savjetovao da je bolje sve staviti na jedan dupli album, što je na kraju ispalo super. Iako Zagreb i Berlin stilski se dobrim dijelom razlikuju, zvuk, melodioznost, harmonizacija, ritam... to su neki detalji koji otkrivaju da se radi o istim ljudima, o jednoj priči, jednostavno ne možete pobjeći od sebe. Danas živimo u tom post žanrovskom vremenu gdje je već sve odvirano i gdje su svi žanrovi pomiješani u jednom loncu ali i dalje tu su mnogi glazbeni elementi s kojima možete ostvariti svoj potpis.

Kako ste uopće došli na ideju da napravite soundtrack za njemački dokumentarac iz 1927. godine i kako su nastale te kompozicije?

Nismo došli na tu ideju mi, nego Marko Rojnić voditelj Filmskih programa HFSa i Kina Tuškanac, Goethe institut, Hrvatski filmski savez i Kino Tuškanac su organizirali Berlinale specijal i Marko nas je pozvao da napravimo glazbu za film Waltera Ruttmanna Berlin simfonija velegrada što smo vrlo rado prihvatili. Film se sastoji od pet činova, pa smo si ih autorskri podijelili međusobno u bendu i onda smo ih svi zajedno još doradili aranžmanski. Nakon Berlinala zaredalo je još dosta nastupa uključujući i onaj na otvaranju Dana hrvatskog filma, na Pulskom filmskom festivalu, te na Prisavlju povodom desetog rođendana trećeg programa hrvatske televizije, a taj nastup je bio emitiran i na tom istom programu.

Nominirani ste za Rock & off nagradu u kategoriji jazz & off, no vi niste klasični jazz. Kako biste opisali glazbu Chuia?

Ja bih glazbu Chuia opisao kao prog rock jazz u nekom širem kontekstu u odnosu na vrijeme kad je ta glazba nastala, spajamo prošlosti i sadašnjost, pa rekao bih da pokrivamo jedno pedeset godina glazbene povijesti.

U četvrtak nastupate u klubu Peti kupe, što možemo očekivati od koncerta?

U Petom kupeu ćemo napokon na jednom koncertu odsvirati i Zagreb i Berlin. Do sad smo Zagreb svirali na klasičnim koncertima, a Berlin samo u kino dvoranama pa smo odlučlil to spojiti u jedan koncert. Film nećemo gledati ovaj put jer on nameće neka svoja pravila, poput sjedalica za publiku, a za nas strogo praćenje filmskih scena. Ovaj put ćemo se prepustiti samoj glazbi i guštati u njoj maksimalno, mi svirački, a publika će imati prostor za rasplesti se.

Vi svirate u nekoliko bendova, pratite Josipu Lisac, Edu Maajku, Tomislava Golubana, Je Veux, pišete glazbu za kazalište i TV, kako uopće uspijete uskladiti sve obaveze, ostane li slobodnog vremena?

Nekad je jako teško, ali može se, na kraju radim ono što volim. Treba imati na umu da smo mi malo tržište i ako živite od glazbe kao freelancer, a ne podilazite komercijalnim trendovima i niste zaposleni na plaći u nekoj ustanovi ne gine vam puno posla. Malo je slobodnog vremena al ga zato jako cijenim i pazim kako ga iskoristiti.

Što novo pripremaju Chui nakon ovog koncerta i albuma?

Evo mogu najaviti izvedbu Berlina u Rijeci u Art kinu Croatia 23.4. i koncert u Šibeniku u Azimutu 4.3. Što se tiće sljedećeg albuma, nitko iz benda još nezna kojim smijerom ćemo dalje, bitno je samo maknuti se što dalje od zadnjeg albuma.

