Oglasio se nakon operacije srca: Pjevač otkrio obožavateljima u kakvom je stanju

Mick Jagger je u poruci koju je u petak objavio na Twitteru rekao da je operiran i da se osjeća "puno bolje" i tako umirio ljubitelje Rolling Stonesa koji su bili zabrinuti zbog operacije za koju mediji pišu da je bila na srcu.

"Hvala svima na porukama potpore", napisao je slavni 75-godišnji britanski rocker koji je navodno operiran u New Yorku, ali tu informaciju nisu službeno potvrdili iz njegova okružja a ni on sam. "Osjećam se sada puno bolje i oporavljam se", dodao je. "Hvala i bolničkom osoblju na njihovu sjajno obavljenom poslu".

