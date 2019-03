Rolling Stonesi odgodili turneju zbog Mickovog liječenja

Britanska rock grupa Rolling Stones odgađa svoju predstojeću turneju po Sjevernoj Americi, koja je trebala početi 20. travnja, zbog liječenja frontmana Micka Jaggera.

- Mrzim što vas ostavljam na ovaj način i jako sam razočaran što moramo odgoditi turneju, no radujem se povratku na pozornicu čim budem mogao" poručio je 75-godišnji pjevač svojim obožavateljima putem društvenih mreža.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.