Obožavatelji slomljeni zbog Halidovog zdravstvenog stanja koje se ne popravlja. Kruži snimka podrške

Nakon što je prošlog tjedna odjeknula vijest kako je 71-godišnji bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe Halid Bešlić hospitaliziran zbog lošeg zdravstvenog stanja te je morao otkazat koncerte koji su već mjesecima rezervirani u cijeloj regiji, to je izazvalo brojne reakcije njegovih obožavatelja. Mnogi su mu tako slali riječi podrške i ohrabrenja te mu poželjeli što brži oporavak. Tako je jedan korisnik na društvenoj mreži TikTok objavio poseban video te uklopio naslove njegovih najpoznatijih hitova, a taj je video u kratkom vremenu postao apsolutni hit.

"Halidu. Romanijo nemoj tužna biti, uskoro će Halid ozdraviti. Hamajlija ti si njegova 'eno, Snježno, opet snjegova'. Svaki grad se sad za njega moli, nema onog 'ko njega ne voli. I ovaj će Halid dobit' boj, 'Sarajevo, grade moj'. 'Stara kuća' i 'Čardak' na njoj, sve je Halid dao pjesmi toj. Jer bez njega ništa isto nije, vrati nam se, Halide, što prije", glasili su stihovi koji su oduševili obožavatelje diljem regije.

Podsjetimo, pjevač se trenutačno još uvijek suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima, a nakon tegoba s jetrom, navodno su mu počeli otkazivati bubrezi. Njegov je menadžer nedavno za IN magazin progovorio o pjevačevu zdravstvenom stanju. "To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće", pojasnio je.

FOTO Sjećate li se oštrog Stephana iz 'Jezikove juhe'? Više nije kuhar, bavi se nesvakidašnjim poslom

Tako je posljednji koncert otkazao i u Splitu, a prethodno je bio primoran otkazat i koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani za kraj kolovoza i početak rujna. Obožavani glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, gdje su se liječnici pobrinuli njegovim zdravstvenim tegobama koji su zahtijevali trenutačni medicinski nadzor i njegov odmor. - Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima - poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Njegovo je zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće kada se pojavio na koncertu u Banjoj Luci, a snimke nastupa širile su se društvenim mrežama. Naime, tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po pozornici, a veći dio koncerta je sjedio. U jednom je trenutku čak publici kazao kako se ne osjeća dobro, a oni su ga svi podržali gromoglasnim pljeskom. – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada.

Neslužbeno se doznalo kako je Bešlić završio na odjelu nefrologije, a što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Naša prezgodna voditeljica (46) pokazala nevjerojatnu figuru u kupaćem kostimu, komentari ne staju

Inače, pjevač evergreen hitova kao što su "Miljacka", "Dvadesete", "Čardak" i mnogih drugih, ovo nije prvi put da se susreće sa zdravstvenim tegobama. Naime, prije nekoliko godina preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je da ima suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzo reakciji liječnika, Bešlić je tada spašen te je ta tegoba otklonjena. Također, godine 2009. doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a tada je zadobio i ozljede pluća. Posljednjih se godina bori i s dijabetesom, što dodatno komplicira pjevačevo zdravstveno stanje.