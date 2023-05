Objavljena posljednja pjesma Jasmina Stavrosa, obožavatelji shrvani: 'Odlična je, falit ćeš do bola'

Točno tjedan dana nakon što je preminuo Jasmin Stavros premijerno je objavljena njegova posljednja pjesma. Riječ je o pjesmi ''Luda noć'' koju u duetu izvode Stavros i Dado, a pjesmom su se trebali predstaviti i na nadolazećem CMC festivalu koji će se održati u Vodicama 9. i 10. lipnja. Glazbu potpisuje Luppo – Loris Močibob, stihove Alka Vuica, dok je za aranžman zadužen Mario Mikšić.

U komentarima su se odmah zaredale primjedbe tužnih obožavatelja. "Staki, počivao u miru Božjem. Pjesma je odlična", "Dragi naš Jasmine, pjesma je super, falit ćeš do bola", "Staki, legendo naša, odlična pjesma", samo su neki od komentara ispod pjesme na YouTubeu.

Podsjetimo, Stavros je preminuo srijedu 3. svibnja u 21 sat u Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu nakon kratke i teške bolesti. Tužna vijest slomila je mnoge samo mjesec dana nakon što je javnost doznala da Stavros boluje od karcinoma i vodi najtežu bitku, onu životnu. Iako do zadnjega nije gubio optimizam i vjeru u oporavak, njegov organizam ipak nije izdržao borbu protiv opakog neprijatelja te je 68-godišnji glazbenik mirno je utonuo u san i oslobodio se nesnosnih bolova koje je trpio posljednjih mjeseci. Tužnu vijest potvrdio nam je Stavrosov shrvani menadžer Ljubo Šeperić jedva suzdržavajući suze.

Da Stavros vodi životnu bitku, doznalo se sredinom ožujka, kada je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otkad je dobio dijagnozu, nalazio se na bolničkom liječenju.

– Krenulo je sve od čira na dvanaestercu. Onda su me operirali u Karlovcu. Nakon toga su me pustili kući, međutim počela su me konstantno boljeti leđa. Nisam mogao više ništa. Zatim su me odveli u Vinogradsku, gdje su ustanovili da imam rak kostiju – kazao nam je glazbenik nakon što je vijest o njegovoj bolesti dospjela u javnost.

Od Stavrosa su se proteklog vikenda na splitskom groblju Lovrinac oprostili članovi obitelji, prijatelji, kolege i brojni obožavatelji. U tužnoj povorci bila je i njegova supruga Žarka, sinovi Milo i Krešo, unuk Milo, ali li i brojni kolege glazbenici. Među njima bili su Mladen Grdović, Zlatko Pejaković, Dražen Zečić, Pero Panjković, Đorđi Peruzović, Tedi Spalato, Duško Mucalo, Želimir Dundić Dundo iz benda Trio Gušt...

Na ispraćaju je pjevala klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca, a posebno emotivan trenutak bio je kada je na red stigla pjesma ''Kad se prijatelji rastaju''. Na kraju ispraćaja posljednje zbogom Stavrosu su uputili i kolege ubacivši crvene ruže na njegov lijes. Stavrosova supruga Žarka, iako beskrajno žalosna, stoički je podnijela ispraćaj tijekom kojeg je tješila okupljene govoreći da je njezin voljeni suprug otišao u miru.

