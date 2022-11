Obiteljska fotografija koja je iznenadila sve: Princ Albert po prvi put pozirao s izvanbračnom djecom

Drame na kraljevskom dvoru u Monaku ne prestaju, ponajviše zbog princa Alberta čije afere pune medijske stupce kao i odnos s njegovom suprugom, princezom Charlene koja je zbog svega zaradila nadimak ''najtužnija princeza na svijetu'', a sada je javnost šokirala fotografijama na kojim je Albert pozirao sa svojom izvanbračnom djecom.

Dugo se pisalo o njegovoj vezi s američkom konobaricom s kojom je dobio kćer Jazmin, a sina Alexandra dobio je u vezi sa stjuardesom Nicole Coste koja je nedavno uzburkala dvor svojim izjava o princezi Charlene. Nicole je ostala velika ljubav i neprežaljena odabranica princa, a upravo je ona na svom Instagram profilu podijelila fotografiju nastalu u New Yorku.

Princ na fotografiji drži ruku oko svoje kćeri Jazmin, a ona sjedi pored polubrata Alexandra. Inače, Jazmin se prvi put susrela s ocem kada je imala 11 godina, nakon što je to potvrdio DNK test. Vijest da ima kćer princ je objavio kada je djevojčica imala 14 godina tvrdeći da je želio zaštititi njezin identitet dok ne postane punoljetna.

Nicole je pak bila Albertova velika ljubav. Princ je navodno toliko bio zaljubljen u nju da je htio otkazati vjenčanje s Charlene, no u tom naumu spriječio fa je otac koji mu je zaprijetio da će ostati bez novaca i titule. Također, pobrinuo se i da njegov sin Alexandre nikada ne dođe na tron, pravilom da izvanbračna djeca ne mogu biti nasljednici prijestolja. Nicole inače nema dlake na jeziku pa je već nekoliko puta komentirala kraljevsku obitelj, tako i nedavno kada je rekla ''da je ona omiljenija narodu od Charlene te kako biAlbertu bila bolja supruga, a dodala je i kako ''Charlene glumi mučenicu''. Smatra da javnost nije naklonjena princezi zbog njezinog pomalo hladnog stava, pogotovo na javnim događajima.

-Ne volim da me uspoređuju s njom, no moramo se podržavati. Mislim da je diplomacija jedino rješenje, no njezini susreti s mojim sinom su me stvarno šokirali. Kada nije bilo Alberta, njegovu sobu premjestila je u krilo za sobarice. Kao majka to ne mogu opravdati- rekla je Nicole, a kada je princeza završila na liječenju, također nije imala lijepe riječi za nju.

-U Monaku su me na jednom događaju dočekali kao kraljicu. Poštuju me i vole, nju ne mogu smisliti.

Albert sa suprugom, princezom Charlene ima dvoje djece, blizance , princa Jacquesa i princezu Gabriellu.

Inače, princeza se u posljednjih godinu dana borila sa zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji, a nakon povratka palača je potvrdila da se zarazila koronavirusom.

Njezin suprug nedavno je u u razgovoru za Journal de Dimanche progovorio je o njihovom braku te kako je razdvojenost bila pravi test, kako za njih tako i za njihovu djecu. Istaknuo je kako je njezin povratak iz Južnoafričke Republike u Monako ''najbolja stvar koja se mogla dogoditi'' te kako je njegova supruga u proteklih nekoliko godina puno propatila i prošla težak period te bila odvojena od obitelji.

Francuski mediji nedavno su pisali kako je princ Albert pristao plaćati 12 milijuna eura godišnje princezi kako bi se ponašala u skladu s kraljevskim dužnostima,

Princeza se profesionalno bavila plivanjem te je nastupila i na Olimpijskim igrama. Princa Alberta je upoznala 2000. godine, a vezu su obznanili 2006. godine.

