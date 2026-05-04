Hrvatska skočila na kladionicama usred drame s Turskom, evo koliko šanse grupa Lelek sada ima za pobjedu

Do jubilarnog, 70. izdanja glazbeno-televizijskog spektakla Eurovizija ostalo je još nešto malo više od tjedan dana. Naime, prva polufinalna večer zakazana je za idući utorak, drugo polufinale za četvrtak, a finale za subotu. Svi izvođači, već su u Beču, ovogodišnjem gradu domaćinu te završavaju posljednje probe i pripreme, a među njima su i članice grupe Lelek. Hrvatske predstavnice na prvoj su probi oduševila eurovizijske obožavatelje te privukle puno pozornosti, a zbog toga su skočile i na kladionicama. Naime, pjesma "Andromeda" bilježi blagi pomak te se sada nalazi na 16. mjestu. Našim predstavnicama to predviđa šansu za pobjedu od jedan posto.

Inače, na samom vrhu ljestvice kao glavni favoriti za pobjedu ističu se Finska, Grčka i Danska. Ispred Hrvatske se, uz njih, nalazi još niz zemalja, uključujući Australiju, Francusku, Izrael, Švedsku, Rumunjsku, Italiju, Ukrajinu, Maltu, Cipar, Češku, Bugarsku i Moldaviju.

Zanimljivo je i da se ovaj blagi uspon na kladionicama poklopio s neočekivanom pažnjom koju je "Andromeda" dobila u turskim medijima. Pjesma je ondje zaintrigirala javnost zbog tumačenja da njezina tema aludira na sudbinu žena otetih, porobljenih ili prisilno udavanih i preobraćenih na drugu vjeru tijekom Osmanskog Carstva. Turski mediji sada prenose rasprave o tome šalje li Hrvatska svojom pjesmom skrivenu povijesno-političku poruku, iako neki ističu da se Osmansko Carstvo u stihovima izravno ne spominje.

Podsjetimo, grupa je u petak otputovala u Austriju na svoje dvotjedno eurovizijsko predstavljanje. Sudjelovale su na prvoj probi, a na Instagram profilu Dora.hrt podijeljeni su dojmovi s prve probe koji su preuzeti sa službenog ESC Reddita. “Postoji nešto posebno u tome kad se nađeš u prisutnosti djevojaka iz LELEK-a dok pjevaju u savršenom zajedništvu. To te mijenja. Možda nakon ovoga više nikad nećemo biti isti. Nedugo nakon početka njihove izvedbe pjesme Andromeda, dobivamo impresivan kadar koji u potpunosti iskorištava catwalk koji vodi iz green rooma prema pozornici (i prvi put gledatelji će moći vidjeti kako taj element zaista dolazi do izražaja). Taj trenutak donosi dramatičnu prezentaciju hrvatske grupe, dajući njihovom dolasku na eurovizijsku pozornicu veličanstvenost kakvu zaslužuje. Obožavatelji LELEK-a već znaju iz njihove pobjedničke izvedbe na Dori koliko bend voli upečatljive haljine u obliku ogrtača.

Taj prepoznatljiv modni izbor vraća se i u Beču, ali ovaj put obogaćen dubokom, krvavo crvenom nijansom. Vizual je gotovo jeziv, ali upravo zato i savršeno odgovara pjesmi koja pršti dramom. Naravno, djevojke nisu jedine koje nose cijelu priču. Veliku ulogu ima i ekran iza njih, koji dodatno gradi narativ. Vodi nas iz mistične špilje u očaravajuću šumu, a izvedba završava tako da nas velikom brzinom povlači kroz svojevrsni crvotočinu, stvarajući osjećaj vremenskog vrtloga kojem se nemoguće oduprijeti. Može li nas taj vrtlog vratiti 30 minuta unatrag?... Jer želimo ponovno pogledati te tri probe!”, pisalo je u ovom izvještaju.

Obožavatelji su bili oduševljeni ovakvim pogledom na prvu probu naših predstavnica na ovogodišnjoj Euroviziji i dali su to do znanja u komentarima ispod objave. Uoči odlaska razgovarali smo s voditeljem naše delegacije, Tomislavom Štenglom, koji je zadovoljan svime što su dosad napravili: - Spremni smo i zadovoljni nakon 2 mjeseca ozbiljnih priprema koje je cijela ekipa tako shvatila i odradila. Ma koliko bilo nezahvalno prognozirati, očekivanja su da svakako ulazimo u finalu.