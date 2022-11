Poznat je po zavidnoj formi, no borba s bolešću ga je dovela do neprepoznatljivosti: 'Oslabio sam'

Australska filmska legenda Paul Hogan (83), poznatiji kao 'Krokodil Dundee' morao je ugraditi pacemaker, no to ga je dosta oslabilo. Zbog problema s bubrezima morao je posegnuti za steroidnim lijekovima, no sve ga je ostavilo nemoćnim.

"Bilo mi je bolje. Imao sam problema s aortom i bubrezima i liječenje je to riješilo, ali sam dosta oslabio", izjavio je glumac u emisiji 'A Current Affair'. Inače, za sve zdravstvene probleme s bubrezima je otkrio u intervjuu prošle godine.

"Jednostavno... izgubio sam svu tjelesnu masnoću, mišići su se smanjili i bio sam jako slab, ali snaga mi se vraća", rekao je Hogan, dodavši kako još uvijek nema niti grama tjelesne masnoće. Zbog svega, morao je tražiti svog 24-godišnjeg sina, kojeg ima s bivšom suprugom i kolegicom iz filma 'Krokodil Dundee' Lindom Kozlowski, da mu otvara staklenke.

Glumac koji je slavu stekao boreći se s krokodilima zavidnu je formu držao 79 godina, no poslije se sve počelo mijenjati.

"Postoji izreka da navršiti 80 godina nije za šonje jer se stvari počnu raspadati, ali ne mogu se žaliti", dodao je Hogan.

Glumac se 2005. godine za stalno preselio u SAD, no želja mu je vratiti se u Australiju. U SAD-u ga drži njegov sin Chance.

"Nedostaju mi ​​ljudi, atmosfera... Postoji nešto u što jednostavno ne možete uprijeti prstom, ali ima to nešto u Australiji što je prijateljskije i opuštenije. Radije bih bio tamo, ali moje najmlađe dijete je Amerikanac i on ima samo mene, dok moje cijelo pleme kod kuće imaju jedni druge", kaže Hogan i dodaje kako će izdržati još malo, ali će se na kraju ipak vratiti.

