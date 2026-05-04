VIDEO Pojavila se nova snimka Kolinde Grabar-Kitarović prije skoka u hladno more

Krajem siječnja domaćim je medijima odjeknula snimka bvše predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović koja uskače u ledeno more na Antarktici. Snimku je prvi objavio naš poznati bloger Kristijan Iličić, a mnogi su tada mislili kako se radi o umjetnoj inteligenciji. Ilćič je tada objavio i drugu snimku na kojoj je jasno vidljiv trenutak u kojem bivša predsjednica skače i izlazi iz ledenog mora, vidno uzbuđena i ponosna na svoj hrabri pothvat.

"Tražili ste snimku izlaska iz ledenog oceana, pa evo, neuredna snimka skoka moje ekipe. Mislite li još uvijek da je ovo AI?" napisao je Iličić. "Svaka čast cijeloj ekipi", "Kolinda je to odradila profesionalno. Kao vojnik", "Wau, svaka čast", samo su neki od komentara na TikToku. Iličić je sada objavio i dva nova videa s polar plungea. "Polar plunge iz drugog kuta. Odličan AI", napisao je uz emotikone smijeha.

Na drugom videu vidi se ekipa prije skoka u more, a među njima i bivša predsjednica, koja uzbuđeno viče "polar plunge".

Bivša predsjednica ranije je podijelila brojne dojmove s putovanja na Antarktiku, a na društvenim mrežama redovito dijeli svoje doživljaje. Ranije je pratiteljima pokazala dramatične prizore s broda koji prolazi kroz Drakeov prolaz, jedan od najizazovnijih i najopasnijih dijelova Atlantskog oceana. "Prolazimo kroz Drakeov prolaz. Valovi su visoki oko pet do šest metara, ponekad i sedam.

Kamera ne može ni približno dočarati njihovu snagu, ali mi ih itekako osjećamo. Teško je kretati se po brodu. Primijetite dugu pri kraju videa", napisala je uz video. Kasnije je pokazala atmosferu na brodu nakon što su prošli kroz taj morski tjesnac, a na snimkama objavljenim na Instagramu vidi se veselo osoblje broda i putnici koji slave uz smijeh i glazbu. "Preživjeli Drakea", poručila je bivša predsjednica.

Podsjetimo, Kolinda Grabar-Kitarović uživa u ekspediciji na Antarktici, a iznova pokazuje koliko maksimalno koristi ovo jedinstveno iskustvo. Kolinda je, naime, hrabro skočila s gumenjaka u ledeno more. "Kolinda Grabar-Kitarović danas je pokazala pravi polarni karakter. Polar Plunge na Antarktici, ledeno more, minus u kostima i osmijeh koji govori sve. Ne skače se svaki dan na najhladnijem kontinentu svijeta.

Ovo je trenutak koji se pamti cijeli život", objavio je prvotno Iličić, dodajući kako je i on sam skočio u more. Kolinda Grabar-Kitarović otišla je na ekspediciju na Antarktiku u organizaciji Iličićeve agencije, a za putovanje je morala platiti čak 16.990 eura te sama kupiti aviokartu do Čilea, odakle je grupa krenula prema Antarktici.