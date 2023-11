Ella: Meni je tata rekao - drogiraj se, pij, što god hoćeš radi, samo nemoj pušiti cigarete

Ella Dvornik je nedavno, zajedno s Leonom Paraminski i Duškom Ćurlićem bila gošća talk-showa Ženska priča Marijane Perinić u zagrebačkom klubu Sax. Tema razgovora bilo je roditeljstvo te se Ella prisjetila roditeljskih savjeta svog pokojnog oca te je rekla kako ju je osnažilo odrastanje uz Dinu Dvornika te je ispričala svoje iskustvo odrastanja uz oca koji je poznata osoba.

- Voljela bih im utkati neke vrijednosti koje, nećete vjerovati, moj tata je meni usadio. Meni je tata rekao - drogiraj se, pij, što god hoćeš radi, samo nemoj pušit cigarete. Jedino što ja sad radim je - pušim cigarete. On je to objasnio - ispričala je uz smijeh Ella. Rekla je kako joj je mama najveći uzor i njoj se uvijek obraća za savjet i rekla je kako ju je osnažilo to što je bila dijete poznatog roditelja i priznaje da nije bilo lako, ali izgradilo ju je u osobu koja je danas, unatoč tome što je bilo i neugodnih situacija i komentara. Smatra kako djeci treba priuštiti privatnost i slobodu, bez obzira na njenu profesiju.

Ella se osvrnula i na to kako je reagirala kada je saznala da će postati mama i ona i Leona Paraminski pričale su o porodu. Dok je Ella svoju prvu kćer rodila u svojim dvadesetima, Leona je rodila u 42. godini te su i jedna i druga istaknule prednosti i nedostatke svojih situacija. Dok je Ella fizički bila spremna, trebalo joj je vremena da prihvati činjenicu da će postati majka. S druge strane, Leona je mentalno bila spremna i silno je iščekivala svoju djevojčicu, međutim sam porod dosta ju je iscrpio.

Leona se nadovezala na svoj život u Americi i istaknula kako svoju kćer Liv neće odgajati onako kako to rade Amerikanci. Duško je otkrio kako je on izabrao baviti se javnim poslom, a ne njegova obitelj te da je čvrsto odlučio nikada ne eksponirati svoje kćeri i suprugu. Ella je pričala i na koga nalikuju njezine kćeri više, na nju ili na bivšeg supruga Charlesa i kazala je kako su fizički možda sličnije njegovoj strani obitelji, ali karakterne i kreativne crte su više naslijedile od njezine obiteljske linije.

