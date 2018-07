O Oliverovoj smrti pišu najpoznatiji svjetski mediji

Brojni svjetski mediji prenijeli su vijest o smrti Olivera Dragojevića, nakon što je informaciju objavila agencija Associated Press.

- Oliver Dragojević, jedan od najpopularnijih pjevača u bivšoj Jugoslaviji, umro je u dobi od 70 godina. Hrvatski mediji pišu kako je Dragojević umro jutros u bolnici u rodnom gradu Splitu - nakon što mu je lani dijagnosticiran rak pluća - pisao je AP i dodao kako je Oliver pjevao na dalmatinskom dijalektu, te kako nije gubio na popularnosti ni nakon raspada Jugoslavije i obećanja da nikad neće pjevati u Srbiji.

