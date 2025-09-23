Naši Portali
NA DRUGOM PROGRAMU

Novo pojačanje na HRT-u, zgodna mlada voditeljica stiže u emisiju koja donosi teme iz hrvatske zajednice diljem svijeta

Foto: HRT
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 22:00

"Globalnu Hrvatsku" možete pratiti četvrtkom od 17:45 na HRT2, a uz priče iz Hrvatske i inozemstva obrađivat će se i sve popularnija mjera "Biram Hrvatsku" zbog koje se sve više mladih vraća u Hrvatsku.

Ove jeseni na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV2) pratite i dalje, nakon ljetne stanke, emisiju "Globalna Hrvatska", koja donosi najvažnije priče i teme iz hrvatske zajednice diljem svijeta. Uz provjereni uredničko-voditeljski tim, pridružuje nam se u novoj sezoni i nova voditeljica – Ela Šeremet, koja timu "Globalne Hrvatske" donosi svježu mladenačku perspektivu i energiju.

"Globalnu Hrvatsku" možete pratiti četvrtkom od 17:45 na HRT2, a uz priče iz Hrvatske i inozemstva obrađivat će se i sve popularnija mjera "Biram Hrvatsku" zbog koje se sve više mladih vraća u Hrvatsku. Realizator emisije je Marijan Kneževć, aistentica Petra Marotti,a urednički tim: Dijana Čović, Majda Ivković, Ivana Perkovac i Ivan Milun.

U novom izdanju emisije pratimo zanimljive priče iz svijeta obrazovanja, gospodarstva i kulture. U prošloj epizodi mogli smo vidjeti teme kao što su uspješan nastup Hrvatske na najvećem europskom sajmu visokog obrazovanja u Göteborgu. Studijski programi na engleskom jeziku koji privlače strane studente. Povratak visokoobrazovanih kao ključan faktor za razvoj gospodarstva - o tome govori gošća emisije, profesorica Ana Badovinac sa Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Ususret novoj akademskoj godini, posjetili su Jesensku školu hrvatskog jezika na Croaticumu. Putovali su u München na najveći sajam pića i prateće tehnologije na svijetu i još brojne druge. 

emisija televizija GLOBALNA HRVATSKA HRT showbiz

