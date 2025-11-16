Novo poglavlje Case Batlló: Od siječnja 2026. otvara se drugi kat

Gaudíjeva Casa Batlló, jedno od najpoznatijih djela modernizma u Barceloni i spomenik svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, uskoro ulazi u novo poglavlje svoje povijesti. Od siječnja 2026. posjetitelji će prvi put moći kročiti na drugi kat zgrade, koji je dosad bio zatvoren za javnost. Taj je prostor pretvoren u galeriju suvremene umjetnosti, a projekt je dio inicijative Casa Batlló Contemporary, koja kroz suvremene umjetničke projekte i nove tehnologije donosi novo poglavlje Gaudíjeva nasljeđa.



Drugi kat, koji je nekad bio prostor za stanove, urede i radionice, s vremenom je izgubio dio izvorne arhitekture. Obnovu prostora vodi barcelonski studio Mesura, koji je uspio vratiti mnoge originalne detalje poput drvenih intarzija i staklenih ukrasa. Novi arhitektonski dodatak, zakrivljeni metalni strop s uzorcima koncentričnih valova, stvara poseban ritam prostora, inspiriran Gaudíjevim valovitim oblicima.