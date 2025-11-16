Gaudíjeva Casa Batlló, jedno od najpoznatijih djela modernizma u Barceloni i spomenik svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, uskoro ulazi u novo poglavlje svoje povijesti. Od siječnja 2026. posjetitelji će prvi put moći kročiti na drugi kat zgrade, koji je dosad bio zatvoren za javnost. Taj je prostor pretvoren u galeriju suvremene umjetnosti, a projekt je dio inicijative Casa Batlló Contemporary, koja kroz suvremene umjetničke projekte i nove tehnologije donosi novo poglavlje Gaudíjeva nasljeđa.
Drugi kat, koji je nekad bio prostor za stanove, urede i radionice, s vremenom je izgubio dio izvorne arhitekture. Obnovu prostora vodi barcelonski studio Mesura, koji je uspio vratiti mnoge originalne detalje poput drvenih intarzija i staklenih ukrasa. Novi arhitektonski dodatak, zakrivljeni metalni strop s uzorcima koncentričnih valova, stvara poseban ritam prostora, inspiriran Gaudíjevim valovitim oblicima.
Novo poglavlje Case Batlló: Od siječnja 2026. otvara se drugi kat
Otvorenje galerije vremenski se podudara sa 100. obljetnicom smrti Antonija Gaudíja, čime se odaje počast genijalnom arhitektu koji je zauvijek promijenio lice Barcelone. Ujedno završava i šestogodišnja restauracija vrijedna 30 milijuna eura, koja je zgradi dodala 2000 novih kvadrata za suvremene i interaktivne izložbe
