Novinar Nove TV u javljanju uživo zbog ovoga je morao improvizirati, a smiješni trenutak nije prikazan na TV-u

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Rotterdamu igra polufinale Lige nacija, a protivnik nam je domaćin - Nizozemska. Na tribinama je 13 do 14 tisuća Hrvata kao velika podrška, a u Rotterdam su otputovali i neki reporteri Nove TV. U javljanju uživo danas se pojavio i član sportske redakcije Stipe Antonijević.

Kako bi ulovio najbolji mogući kadar za javljanje uživo ususret utakmici, Antonijević je morao improvizirati i popeti se na pomalo nestabilna kolica.

"Snađi se, druže", stoji u opisu fotografija koje su objavljene na službenom profilu sportske redakcije Nove TV na Instagramu.

"Sve za dobar kadar", "Jesu li zakočena?", neki su od komentara ispod urnebesnog prizora.

"Treba se znati snaći, a kada imaš uz sebe top snimatelja kao što je Dejan Tatomir onda ne trebaš ni to, jer on i na najvišoj točki Rotterdama izmisli nekakva kolica da bi kadar u liveu bio za muzej. A to što ovako sa strane izgledam ko' paleta na putu za skladište i što me vjetar skoro dvaput odnio u nepovrat - manje je bitno. Sve za dobar kadar!" objasnio nam je Stipe.

Inače, Antonijević je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti te se još za vrijeme studentskih dana, 2013. godine, pridružio redakciji Dnevnika Nove TV.

Nakon pet godina provedenih u informativnom programu, u kojem je izvještavao o raznim temama, sredinom 2018. godine prelazi u sportsku redakciju i posvećuje se svojoj najvećoj profesionalnoj ljubavi – sportskom novinarstvu. Svjetska udruga sportskih novinara (AIPS) početkom 2020. godine svrstala ga je među tri najbolja mlada televizijska sportska novinara u Europi, nagradivši tako njegovu reportažu o kultnom stadionu Wembley.

