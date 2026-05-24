Ecija Ojdanić pokazala svoju kći Cvitu koju ne viđamo često i emotivnom porukom joj čestitala 21. rođendan

"Moja provorođena danas slavi veliki 21. rođendan. Stvarno je privilegija što si baš mene izabrala za mamu.. i što mogu biti (sad sve više postrani) , uz tebe dok se iz djevojčurka pretvaraš u predivnu mladu ženu…Raširi krila, leti visoko, hrabro, autentično..tvoja mama će uvijek biti tu za tebe.. makar da ti haljinu posudim kad doletiš na 2 dana s ruksakom.. Volim te di neba i probit’ nebo!, P.S: čeka te velika fešta kad se vratiš iz AD" napisala je glumica Ecija Ojdanić u rođendanskoj poruci svojoj kćeri Cviti. Čestitku je objavila na društvenim mrežama uz fotografiju s Cvitom koja studira u Nizozemskoj. Podsjetimo, na društvenim mrežama Ecija se prije dvije godine pohvalila uspjehom svoje kćeri, a podijelila je i nekoliko zajedničkih fotografija. Naime, lijepa Cvita je tada upisala psihologiju na fakultetu u Amsterdamu, a ponosna mama objavila je nekoliko zajedničkih fotografija.

- Čini mi se, prije par godina sam je pratila u prvi razred, a sad evo, gospodične, ni manje ni više, nego na prvoj godini studija. Bake su predlagale pravo, medicinu, glumu, a ona je opet izabrala svoj put i svoj izbor. I to u predivnom Amsterdamu. Cvitaj, rasti i leti pupoljčiću naš predivni. Neka ti cijeli svijet bude igralište, a naš dom sigurna luka i baza. Baš je uzbudljivo biti tvoja pratnja, promatrač i podrška, napisala je glumica tada na Instagramu. Cvitu je dobila u braku s Antom Viljcem, od kojeg se razvela 2007. godine,a osim nje, glumica ima i sina Jakova iz braka sa sadašnjim suprugom Robertom Orhelom. Prije nekoliko godina Cvita je pokazala interes za glumom, a njezina mama nam je tada u intervju rekla:

"Cvita je imala nekoliko izleta u glumu i upravo tako gledam na njezino dosadašnje glumačko iskustvo – kao izlet u jedan zanimljiv i prekrasan svijet. Izvrsna je učenica pred kojom je upis u srednju školu, ima jako puno interesa. Pleše, završila je osnovnu školu klavira, izvrsno govori jezike i postiže fantastičan uspjeh u školi bez puno muke. Ono na čemu ja jedino inzistiram jest to da ima odlično obrazovanje i mislim da će u svijetu u kojem će se sve više raditi morati biti konkurentna. Kako će ljudi sve više raditi, jako je važno da izabere posao koji voli. Koji god to posao bude, ja ću je podržati, kao i Jakova."