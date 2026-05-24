Nikolina Pišek: Htjela sam biti dugo u braku, nažalost mene je život demantirao

U emisiji 'Bez pardona' voditeljice Ide Prester gošće su jednom prilikom bile voditeljica Nikolina Pišek i operna pjevačica Sandra Bagarić koje su pričale o ženskoj seksualnosti, mizoginiji, ranjivost i međusobna podršci. U jednom isječku iz emisije koji je objavljen na društvenim mrežama Nikolina govori kako je imala svoju viziju odnosa sa životnim partnerom. "Zapravo sam htjela biti sve ono što Sandra jest. Htjela sam slušati Rahmanjinova sa svojim suprugom, htjela sam imati sretnu familiju, htjela sam biti dugo u braku, ja sam isto zaljubljena u ljubav. No, nažalost, mene je život demantirao. Prije četiri godine našla sa se na životnoj prekretnici i stvarno se ne nalazim u poziciji u kojoj sam željela biti u ovim godinama", rekla je Nikolina aludirajući na to kako je prije četiri godine postala udovica kada je preminuo njezin suprug Vidoje Ristović.

"Htjela sam nešto ovako kao što Sandra ima i zaista bi to bilo nešto idealno u mom gledanju svijeta i percipiranju mene u njemu. Međutim našla sam se u neobranom grožđu, našla sam se sama na nekoj dejting vjetrometini i, zapravo, ako ste ikad gledali Bridget Jones, to je moj život" rekla je Nikolina. Srpski povjesničar Vidoje Ristović iznenada je preminuo 8. svibnja 2022. u 44. godini u Beogradu. Njegovu smrt teško je podnio njegov otac Miša Grof, ali i supruga, poznata televizijska voditeljica Nikolina Pišek koja je u braku s njim dobila kćerkicu Unu Sofiju. Nakon njegove iznenadne smrti nastale su razne špekulacije, a loši odnosi Nikoline i svekra Miše doživjeli su vrhunac. Voditeljica je tada javno priznala poniženje koje je godinama trpjela od suprugove obitelji. – Vidojeva obitelj me šikanira već deset godina. Zašto, ne znam. Ne mogu ulaziti u to – kazala je tada za domaće medije.

Miša Grof je s druge strane tvrdio da je voditeljicu u tom odnosu zanimao samo novac te da su se godinama sukobljavali zbog imovine, a slučaj je završio i na sudu. Njegov sin Vidoje Ristović prema pisanju medija u Srbiji preminuo je u stanu maserke Danijele na Zvezdari gdje je ona držala i svoj salon za masažu. Preminuo je tijekom vikenda, a prema tadašnjim navodima očevidaca, tragedija se dogodila u beogradskom kozmetičkom salonu tijekom električne masaže. – Komisijskim vještačenjem Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu utvrđeno je da je smrt Ristovića nastupila 8. svibnja 2022. godine u 00:22 uslijed zatajenja srčanog mišića, najvjerojatnije virusnog porijekla – pisao je Kurir koji je prenio rezultate obdukcije.