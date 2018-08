Nogometaši, bogataši i brakovi iz interesa

Baš kao i međunarodna “celebrity” scena, i Hrvatska ima svoje zavodnice, žene koje su strasno voljele – ne samo jednom u životu – a čije je uspone i padove, životne i ljubavne drame domaća javnost pratila i još ih prati s velikim interesom.

Bilo ih je uistinu napretek, a mi smo odabrali četiri hrvatske zavodnice, od kojih dvije na žalost više nisu među živima, ali su svojim impresivnim životnim pričama mnogim ženama i danas inspiracija.

Riječ je o glumici Eni Begović i glasovitoj krojačici, stilistici i kolumnistici Žuži Jelinek, a na našu listu uvrstili smo još jednu glumicu, Mirjanu Majurec, koju je glumački svijet desetljećima zvao neodoljivom, te jednu i jedinu, Severinu.

POGLEDAJTE I VIDEO Ovo su kandidatkinje za najseksi Hrvaticu

[video: 26151 / Izbor najseksi Hrvatice]

SEVERINA KOJIĆ

Najveća glazbena zvijezda Hrvatske i Balkana danas je sretno zaljubljena, u sretnom braku s Igorom Kojićem, koji je prihvatio njezina sina Aleksandra kao da je njegov. Premda nije uvijek bilo tako, jedno je bilo zajedničko svim njezinim bivšim ljubavnim vezama: da se oko njih godinama podizala golema medijska prašina.

Foto: Instagram

Uz početak Severinine karijere veže se veza s kantautorom Zrinkom Tutićem. Iako je nikada nisu službeno priznali zato što je Tutić bio oženjen, njihova ljubavna priča bila je javna tajna o kojoj se naveliko pričalo. Nakon što je okončala svoj odnos s Tutićem, Severina je sreću pronašla u pjevaču grupe Kojoti Alenu Marinu, koji joj je i prvi poznati zaručnik, a nakon kraće veze razišli su se u miru i bez velike medijske pompe.

Nakon prekida s Alenom, pjevačica se kratko zabavljala s poduzetnikom Milanom Lučićem, s kojim je snimila i pornouradak, a upravo toj snimci danas mnogi pripisuju zasluge za Severinin nagli procvat karijere. Kad je snimka seksa na jahti 2004. godine procurila u javnost, pjevačica je utjehu pronašla u zagrljaju Srećka Vargeka.

Iako joj je u početku pružao potporu, ispostavilo se da poduzetniku ipak nije najbolje sjela afera s pornouratkom pa su zbog neprestanih trzavica naposljetku odlučili krenuti odvojenim putovima.

Nakon Vargeka, u njezin život ušao je šest godina mlađi ekonomist Mate Čuljak, s kojim je u vezi provela godinu i pol dana. Iako su bili zaručeni i razmišljali o braku, tjedan dana prije Severinina 35. rođendana uslijedio je prekid.

Foto: Screenshot

Njezin četvrti zaručnik bio je vlasnik sportskog centra u Rijeci Slavko Šainović, no nakon dvije i pol godine ljubavi, pjevačica je Slavka ostavila zbog “srpskog kralja bakra” Milana Popovića, kojeg je upoznala dok je pjevala na njegovoj rođendanskoj zabavi.

Vrlo kratko nakon što su prohodali, zaručila se s Milanom, a plod je njihove velike ljubavi sin Aleksandar. Unatoč zajedničkom sinu, godinu dana nakon njegova rođenja Severina i Milan burno su se rastali, a njihove trzavice oko djeteta traju sve do danas.

Pet puta zaručena, pjevačica je naposljetku stigla do oltara s mlađahnim Igorom Kojićem, a u braku je, kako se čini, ispunjena i sretna.

MIRJANA MAJUREC

Vijesti koje posljednjih godina pristižu o glumici Mirjani Majurec (63) govore, na žalost, o borbi sa zloćudnom bolešću iz koje Minja, kako je nazivaju prijatelji, još uvijek izlazi kao pobjednica.

Glumica koju mlađi gledatelji znaju kao Bibu iz TV serijala “Naši i vaši”, a stariji je pamte po ulogama u filmovima Krste Papića “Kad mrtvi zapjevaju” i “Izbavitelj”, na scenu je stupila sredinom sedamdesetih. Igrala je velike uloge i u ITD-u, na Splitskom ljetu, Dubrovačkim ljetnim igrama, s Histrionima, u varaždinskom HNK, a uz to je snimila jedanaest televizijskih drama i serijala te devet filmova.

Atraktivna i popularna, s lakoćom je osvajala muška srca, no samo dvije njezine velike ljubavi završile su brakom. Prvi se put udala 1975., za kolegu Ivicu Vidovića, s kojim je dobila sina Luku, danas poznatog iluzionista. Ljubav na prvi pogled, kako je poslije ispričala, planula je dok ga je gledala u predstavi, a fatalni susret dogodio se nešto kasnije u kazališnom kafiću.

Otpočeli su zajednički život u stanu u zagrebačkom naselju Travno, u kojem ona stanuje i danas. No, nakon deset godina, brak nije izdržao, a i drugom je “kumovalo” kazalište. Ćiro Blažević odveo je momčad Dinama u kazalište, i tada je čula da se “jedan mali raspituje za nju”.

Foto: pixsell

Bio je to Marko Mlinarić. “Bio je to lijep period života, odmah smo se zaljubili i počeli živjeti zajedno. Nakon četiri godina braka dobili smo i sina Ivana. A onda je on otišao u Auxerre, dok smo Ivan i ja ostali u Zagrebu.

Ubrzo je Markov trener, slavni Guy Roux, tražio da dođem i ja s Ivanom u Francusku te da se vjenčamo. Tako je i bilo. Kada bi vidio da nam je teško, privatnim bi avionom poslao po mene i Ivana u Zagreb da dođemo na nekoliko dana. Družili smo se tamo i s velikim francuskim nogometašem Ericom Cantonom.

Mlinka je potpisao za Cannes, kamo smo se onda i preselili. Bio je to čisti glamur, a to me ne zanima. Pa prije utakmice dijelili su šampanjac i jagode, tamo smo upoznali i Zinedinea Zidana. Živjeli smo malo izvan grada, imali vilu s bazenom i teniskim terenom”, prisjetila se Mirjana.

Početkom rata vratili su se u Zagreb, no ni ovaj brak nije izdržao. Nakon drugog razvoda 1995., nastavila je raditi u “Gavelli” i graditi veliku karijeru. “A o bivšim muževima sve najbolje”, i danas govori Mirjana Majurec.

ENA BEGOVIĆ

Njezinu se kolegicu Enu Begović i danas, 18 godina nakon tragične smrti u automobilskoj nesreći na Braču, percipira kao jednu od najljepših kazališnih i filmskih glumica koju smo ikada imali, a njezinu talentu divile su se i najveće regionalne filmske zvijezde.

Foto: Siniša Hančić/PIXSELL

Iz anonimnosti ju je izvukao redatelj Lordan Zafranović kada ju je pozvao da nastupi u njegovu filmu “Okupacija u 26 slika”, gdje se prekrasna Ena pojavila gola te instantno ostala zapisana u kolektivnoj svijesti filmske publike, pa i šire. Nakon toga, uloge su se počele nizati.

Dobivala je glavne uloge u predstavama i filmovima, dok je istovremeno igrala i u visokobudžetnim TV serijama. Njezin život obilježile su i intenzivne romanse, od kojih je jedna, ona s Josipom Dikanom Radeljakom završila brakom.

Biznismen je u to vrijeme bio oženjen glumačkom divom Bebom Lončarom s kojom je dobio sina, ali zbog fatalne Ene ostavio je obitelj. Nakon deset godina veze vjenčali su se 2000. godine, a u srpnju je rođena djevojčica Lana. No kao u grčkoj tragediji, Ena je tek četrdesetak dana uživala u čarima majčinstva.

Na Veliku Gospu iste godine na Braču, u terenac Grand Cherokee ukrcali su se Josip Radeljak, njegov sin Leo, Enina majka Tereza Begović i Ena s jednomjesečnom kćeri Lanom. Krenuli su na ručak k Radeljakovoj prijateljici Bosiljki Vidović, a moćnim automobilom upravljao je neiskusni Leo koji je promašio Bosiljkinu kuću te nastavio voziti uskim, strmim putem između vikendica.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

Leo je zakvačio kamen i razbio maglenku, stoga je Josip inzistirao da preuzme volan. Obojica su izašla iz automobila koji je počeo nekontrolirano kliziti unatrag i terenac je završio u provaliji. Nesreću su preživjele i Tereza i malena Lana, no Ena je ispala iz auta i zadobila frakturu lubanje te ozljede mozga zbog kojih je ubrzo preminula.

Nakon tragedije, uslijedilo je suđenje koje je trajalo do 2007. godine. Leo Radeljak oslobođen je krivnje jer je za nesreću, kako se pokazalo, bio kriv neispravan mjenjač na džipu.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Hrvatsko glumište izgubilo je svoju divu, majka svoju kćer, suprug svoju neprežaljenu suprugu, a Lana svoju majku.

ŽUŽI JELINEK

Premda je početkom 2016. preminula u 96. godini, Žuži Jelinek svojom posebnošću i danas inspirira mnoge žene.

Foto: Robert Demo

Na glasu je bila kao velika zavodnica, a tu je famu i sama potpirivala u svojim intervjuima kao i kolumnama koje je čak 22 godine pisala za “Gloriju”.

Rođena je kao Suzana Faber u Budimpešti 1920. u siromašnoj židovskoj obitelji gluhih roditelja. Već je sa 17 godina radila kao krojačica u pariškoj tvornici Nine Ricci, a neko je kraće vrijeme radila i za poznatu modnu dizajnericu Coco Chanel, kada je i rođena naša modna ikona.

Kada je imala 21 godinu, udala se prvi put za zagrebačkog zubara dr. Ericha Jelineka, s kojim je imala dvoje djece, sina Ivicu i kćer Dijanu.

Žuži je 2012. za Večernji list izjavila: “Prava ljubav ne prođe nikada. Mojeg prvog muža, Jelineka, voljela sam i s veseljem sam radila po cijele dane da bismo nešto stekli. Ja sam njega prevarila s jednim Amerikancem, a on je mene prevario s guvernantom, ali ja preko toga nisam mogla prijeći. Sada bih drukčije postupila. Ostala bih s njim. Bila sam tak’ mlada i zaljubljena, neiskusna... Puno sam putovala i nisam znala paziti na njega. Još ga uvijek sanjam.”

Legendarna Žuži o seksu je uvijek govorila otvoreno, bez zadrške i “pakiranja u celofan s mašnom”, kako je govorila. Tako se nije sramila ni priznati da je spasila roditelje od smrti u Jasenovcu nakon što je zavela talijanskog časnika.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

“Život svojih roditelja platila sam seksom i nije mi žao. A kaj ćete vi misliti o meni, baš me briga”, izjavila je.

“Sa svojim Švicarcem, Frankom Lütyjem, stupila sam u drugi brak koji je kratko trajao, ali je poslužio svrsi. Dobila sam ono što sam željela – švicarsko državljanstvo. U ono vrijeme to uopće nije bilo malo. Oni koji su ga vidjeli, čudili su se kako sam ga uspjela upecati.

Bio je predivan muškarac, fizički. Imao je status odličnog švicarskog odvjetnika, ali nije imao ono nešto što bi me privuklo kao, recimo, Jelineku. Nije bio baš neki ljubavnik i nisam bila dugo s njim u braku. Umro je jadnik od srca”, ispričala je o drugom mužu, dok se onog trećeg, Vlade Majdera, nije sjećala s velikom radošću.

Govorila je da je u taj brak uletjela samo iz osvete, da su zajedno bili predugo i da ga je premalo voljela da bi to mogla izdržati bez izvanbračnih izleta.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Upravo u tom životnom razdoblju ih je, priznala, bilo najviše jer je “tada zapravo stasala u pravu ženu, materijalno neovisnu, ali i samosvjesnu”. Mir je pronašla tek u četvrtom braku, sa sucem Miloradom Ronkulinom.

>>Pogledajte i video 'Žanamari: Moja je ljetna avantura završila brakom'