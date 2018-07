Glamur, novac, ljepota i muška filmska i društve vrhuška s kojom su ljubovale nisu im donijeli sreću i mir

Osim po nezaboravnim filmskim ostvarenjima koja danas poimamo kao klasike, “zlatno doba Hollywooda” koje je trajalo od 20-ih do 60-ih godina prošlog stoljeća ostalo je zapamćeno i po najvećim i najljepšim glumačkim divama svih vremena.

Premda se upravo zbog njihove karizmatične ljepote i karizme ovaj period naziva zlatnim, pogled u njihove biografije otkriva da uistinu nije zlato sve što sja. Njihove životne priče obiluju teškim godinama odrastanja, mučnim probijanjem do vrha u muškom svijetu filma, nasiljem koje su trpjele, ovisnostima o alkoholu i opijatima, preljubima, a glamurozan život, novac, ljepota i muška filmska i društvena vrhuška s kojom su ljubovale nisu im donijele sreću i mir za kojem su, mahom, žudjele. Ava Gardner, Rita Hayworth i Lana Turner samo su neke od njih.

Hollywood je osvojila divljim šarmom: filmski studio Metro-Goldwyn-Mayer proglasio ju je najljepšom životinjom na svijetu. Govorili su da nije za glumu, ali je kritikama usprkos učas dosegla status filmske dive. Zelenooka zavodnica zračila je seksepilom i bila je jedna od najzapaženijih ljepota filma, i vatrena ljubavnica damskog izgleda. Zamjerali su joj loš izgovor i dikciju, ali nije korigirala svoj južnjački naglasak, ostala je neukrotiva u glumačkoj karijeri. “Ne zna glumiti. Ne zna govoriti. Neka potpiše ugovor”, rekao je producent newyorške filmske industrije, a ostalo je povijest, filmska povijest u kojoj je Ava Gardner iza sebe ostavila duboku brazdu. No, neobuzdana narav tjerala ju je iz zagrljaja jednog muškarca u zagrljaj drugoga.

Ljubovala je s Robertom Taylorom, Howardom Duffom, Fredom MacMurrayem, Howardom Hughesom, Clarkom Gableom, Ernestom Hemingwayem... ali te veze mahom nikada nisu trajale dugo. Sve do susreta s Mickeyem Rooneyem. Upoznala ga je već prvog dana u studiju. Iako je bio izuzetno popularan i šarmantan, Ava nije odmah pala na njegov šarm. Istoga dana pozvao ju je na večeru, no ona ga je odbila i rekla mu da nema vremena. Te večeri došao je po nju limuzinom točno u sedam sati, a vijest o njihovoj vezi brzo se proširila.

“Nisam imala pojma što ćemo izazvati. Svi su govorili samo o tome”, rekla je Ava, koja je za Mickeya uvijek govorila da nije zgodan, ali da definitivno ima “ono nešto”. Osim toga, priznala je da ga je često zvala patuljak što je njemu jako smetalo. No, “patuljak” je bio serijski preljubnik, a s jednom od ljubavnica Ava ga je uhvatila u vlastitom krevetu kada se neplanirano vratila iz bolnice. Ubrzo ga je izbacila iz kuće, no čini se da je avantura s Rooneyem bila tek uvertira za fatalni susret, onaj s Frankom Sinatrom.

Prvi put susrela ga je tek što se udala za Mickeya. Kada je sjeo za njihov stol, Ava je zanijemila. “Izgledao je kao Bog, iz njega je prštao seksepil. Prišao je i rekao mi: "Dušo, da te on nije oženio, ja bih”, ali nisam se ničemu nadala. Bio je oženjen”, prisjetila se svojedobno. Sljedeći put sreli su se na zabavi u Palm Springsu. Te su noći prvi put vodili ljubav, a glumica je rekla da su tada postali “vječni ljubavnici”. Viđali su se često i svoju vezu nisu skrivali unatoč tome što je Sinatra bio oženjen. “Jedne večeri dok smo se vozili automobilom Frank me nagovorio da pucam iz pištolja kroz prozor. Uništila sam rasvjetu i izloge”, rekla je Ava o incidentu koji je glazbenik sanirao s 20 tisuća dolara odštete.

Nancy Sinatra za to je vrijeme bila kod kuće s djecom i nadala se da ta afera neće dospjeti u javnost. Čak je i menadžer savjetovao Franku da prekine s tamnokosom ljepoticom, ali on mu je rekao: “Što će mi slava i novac ako nemam nju”. Sinatra je suprugu ostavio na Valentinovo 1950. godine, a bijesna Nancy izudarala ga je i odmah izbacila iz kuće. Frank i Ava vjenčali su se samo nekoliko tjedana nakon razvoda. Njihova veza nikada nije bila sinonim za spokoj i mir, vrvjela je turbulencijama, svađama, ljubomorom, povremenim nasiljem, financijskim kolapsima i u konačnici njegovim preljubom. Pa, ipak, Sinatra je bio ljubav njezina života pa, kad je oboljela od teške upale pluća, upravo je Sinatra ponudio da joj plati privatne liječnike što je ona odbila. Njezine posljednje riječi bile su “umorna sam”, nakon čega je izdahnula u svome domu 67. godini.

Sedam vjenčanja i sedam razvoda, pobačaji, nasilne veze, silovanja i ubojstvo... ukratko – Lana Turner. Platinasta glumačka diva koja je i danas sinonim za zlatno doba Hollywooda poznata je po rolama u klasicima poput “Poštar uvijek zvoni dvaput”, “Imitacija života” i “Gradić Peyton”, koje je nadmašio tek njezin buran privatni život. Bilo joj je samo 19 godina kada se udala prvi put, njezin odabranik bio je jazz-glazbenik Artie Shaw, koji ju je omalovažavao jer joj je nedostajalo obrazovanje. Kada ga je ostavila nakon samo četiri mjeseca braka, javno ju je nazvao šupljoglavom, a ni ona mu nije ostala dužna nazvavši ga “obdarenim samo glazbeno”.

Kada je zatrudnjela, lagao je da dijete nije njegovo: bio je to prvi u nizu Laninih pobačaja. Suprug broj dva bio je glumac Joseph Stephen Crane. Premda je u tom braku rođena njezina kći jedinica Cheryl, ni taj brak nije potrajao, a ostavljeni Crane pokušao se ubiti. Sljedeći na listi ljubavnika bio je glumac Tyrone Power s kojim je ostala trudna, no ponovno je otišla na pobačaj. Zbog trećeg supruga, bogataša Henryja Toppinga Jr., Lana je bila ta koja je rezala vene, doslovno, i to dvaput. Nakon što su se vjenčali prema tradicijskim običajima na njegovu imanju, činilo se da će ovaj brak trajati, no sreća je bila kratkoga daha. Njegovo nerođeno dijete željela je zadržati, no spontano je pobacila nakon šoka kada ju je Topping pronašao u zagrljaju drugog muškarca u nekom noćnom klubu. Lex Barker, filmski Tarzan, bio je “gospodin Turner” broj četiri, u kojem je, kako je tvrdila, pronašla ljubav svog života, sve dok joj njezina tada 13-godišnja kći Cheryl nije priznala da je očuh već tri godine divljački siluje kada kod kuće ostanu sami. Premda je razmišljala da ga ubije, čak i pripremila pištolj, ipak ga je istjerala iz kuće, a silovanje prešutjela da joj skandal ne bi ugrozio karijeru.

No, njezina sljedeća veza nadmašila je sve prethodne. Lana Turner zaljubila se u mafijaša Johnnyja Stompanata, zvanog “Adonis podzemlja” zbog lijepog lica i uglađenosti. No, uglađenost je, bez sumnje, bila samo varka jer je Stompanato brutalno premlaćivao glumicu. Slijep od ljubomore zbog muškaraca s kojima je glumila, jednom prilikom tako joj je zavrnuo vratom da je sa seta izostala čak tri tjedna. Nakon ceremonije dodjele Oscara 1957. godine dočekao ju je u njezinoj kući vičući da bi joj najradije odsjekao šake, ali će joj unakaziti lice jer od njega zarađuje. U sobi pokraj od straha se tresla 14-godišnja kći Cheryl koja je majku počela braniti kuhinjskim nožem na koji je mafijaš slučajno naletio i fatalno se ozlijedio te od ozljede iskrvario na mjestu. Na suđenju je djevojčica oslobođena kazne zbog nužne samoobrane, a nakon svjedočenja Lane Turner mnogi se nisu mogli oteti dojmu da je Cheryl preuzela njezinu krivnju.

Tijekom godina upala je u pakao droge i tek se godinama kasnije pomirila s majkom koja je, međutim, svoje nasljedstvo ostavila svojoj asistentici, a ne kćeri. Glumica se još tri puta udavala, za rančera, producenta i hipnotizera koji joj je ukrao veliki novac, a sva tri posljednja braka bila su kratkoga daha. – Htjela sam jednog muža i sedmero djece, a ispalo je obrnuto. Oni kao da su od mene uzimali i uzimali, a ja ne bih dobila ništa zauzvrat, uvijek bih ja nastradala – rekla je Turner, koja je zadnjih desetljeća bila u platonskoj vezi sa svojim frizerom koji joj je pomogao u borbi s alkoholizmom, ali borbu s nikotinom nije dobila te je 1995. umrla od karcinoma grla.

Zbog uloge u filmu “Gilda” Rita Hayworth (1918. – 1987.) postala je seks-simbol 40-ih, a Američki filmski institut uvrstio ju je na listu najvećih zvijezda svih vremena. Seksepilna diva ostvarila je nekoliko istaknutih uloga: briljirala je u “Pričama s Manhattana” i “Krvi i pijesku”, a poznata je bila i kao vrsna plesačica. Njezini nastupi na broadwayskim daskama s legendarnim Fredom Astaireom uvijek su bili dočekivani s oduševljenjem i kritike i publike. Rita je bila i jedna od pionirki seksi fotografije – fotografija snimljena 1941. godine, prije nego što je snimljena “Gilda”, na kojoj Rita kleči na krevetu odjevena u svilu i kadifu krasila je naslovnicu časopisa Life. No, u 37 godina karijere tijekom kojih je glumila u 66 filmova nijednom nije nominirana za Oscara. Interes javnosti, osim uloga koje je ostvarila, budio je i njezin ljubavni život.

A jedna od najvećih i najljepših glumačkih diva svih vremena također je bila nesretna u ljubavi. Udavala se pet puta i isto se toliko puta razvela. Kada je imala 18 godina, udala se za prvog supruga Edwarda Judsona. Brak je propao nakon pet godina, a razvod je inicirala ona jer su provodili puno vremena odvojeno te je on znao biti vrlo okrutan. Godinu i pol poslije ušla je u brak s Orsonom Wellesom. Nitko nije znao za njihovo vjenčanje, sve dok ga nije najavila dan prije ceremonije. Zajedno su imali kćer Rebeccu, ali brak je potrajao svega nekoliko godina. Hayworth je Wellesa smatrala ljubavlju svog života.

Rita se 27. svibnja 1949. godine udala za princa Alyja Khana. Zanimljivo je da je ona zapravo bila prva glumica koja je postala princeza, a ne Grace Kelly. Khan i Rita postali su roditelji kćeri Yasmin, ali i ovaj je brak trajao kratko jer je princ bio daleko od princa iz bajke, štoviše, također je bio vrlo okrutan i zao prema njoj. Sredinom 1950-ih Rita se udala za pjevača Dicka Haymesa. Brak je potrajao dvije godine tijekom kojih je ona njega financijski podupirala jer je bio u velikim dugovima. Njezin posljednji suprug bio je filmski producent James Hill, ali zbog njegove nepredvidive i nasilne naravi taj je brak okončan 1961. godine. “Svi muškarci koje poznajem zaljubili su se u Gildu, a probudili se pokraj mene.

Nitko ne može biti Gilda 24 sata dnevno. Zapravo, ja sam dobra i nježna osoba, ali me privlače zle osobnosti”, kazala je Hayworth jednom prilikom. Svoju glumačku karijeru završila je 1972., a petnaest godina poslije preminula je od Alzheimerove bolesti u 68. godini.

>>Pogledajte kako se tulumari na Zrću