Nitko nije ostao ravnodušan! Naša bivša voditeljica danas ima 42 godine, a nedavno je pokazala kako izgleda u badiću

Zanosna Vanja Halilović, bivša televizijska voditeljica, a danas uspješna poslovna žena, još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najljepših Hrvatica. Svojim je pratiteljima na Instagramu uljepšala dan prije nekoliko tjedana objavivši fotografiju s ljetovanja koja ostavlja bez daha. Pozirajući na bajkovitim Paklenim otocima, Vanja je pokazala savršenu figuru.

Na fotografiji vidimo Vanju kako sjedi na rubu broda, s nogama tik iznad kristalno čistog tirkiznog mora. Odjevena u elegantni crni jednodijelni kupaći kostim koji savršeno naglašava njezine obline i preplanulu put, bivša voditeljica izgleda poput prave morske sirene. Pogled skriven iza sunčanih naočala usmjeren je prema obali, dok joj vjetar i sunce nježno miluju kosu. Scena odiše mirom, luksuzom i opuštenom ljetnom atmosferom, a idilična uvala Paklenih otoka poslužila je kao savršena kulisa.

Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju brojni komplimenti. Njezini pratitelji, prijatelji i obožavatelji bili su apsolutno oduševljeni prizorom te su je obasuli pozitivnim komentarima. "Prelijepa", "Najljepša", "Woooow koja sirena", samo su neke od pohvala koje su se nizale, dok su mnogi svoju zadivljenost izrazili emotikonima vatre i srca. Komentar koji je uspoređuje sa sirenom savršeno opisuje dojam koji je ostavila ovom fotografijom – spoj prirodne ljepote i čarobnog morskog okruženja.

Iako se Vanja Halilović povukla s malih ekrana i danas vodi mirniji život daleko od medijske pompe, svaka njezina objava na društvenim mrežama izazove veliku pozornost. Nakon uspješne televizijske karijere, vješto je zakoračila u poslovni svijet. Danas je na poziciji direktorice prestižnog zagrebačkog restorana Barbieri's, u vlasništvu njezinog dugogodišnjeg partnera i zaručnika Frane Barbierija. Njezin put od novinarstva, preko marketinga u tvrtki Kutjevo d.d., do vođenja jednog od najpoznatijih restorana u metropoli, inspirativna je priča o uspjehu i transformaciji. Ova objava dolazi nedugo nakon što je Vanja proslavila svoj 42. rođendan.