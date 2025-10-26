Prije šest godina poginuo je Šaban Šaulić, njegova udovica otkrila posljednje riječi koje joj je rekao prije kobne nesreće

Prošlo je šest godina otkako je u teškoj prometnoj nesreći poginuo kralj narodne glazbe Šaban Šaulić, a njegova supruga Gordana Šaulić i danas se s bolom prisjeća posljednjih trenutaka koje je s njim provela. U razgovoru za medije otkrila je rečenicu koja joj i danas odzvanja u mislima. – Znam da sam samo do pola dvorišta došla, zagrlila ga i pitala: “Jesi li nešto zaboravio?”, a on mi je odgovorio: “Ma ne, ne, samo gledam.” I to mi je ostalo, to “samo gledam”, taj pogled i ta rečenica – ispričala je dirnuto Gordana, prenose srpski mediji.

Dodala je kako joj najveću utjehu u boli donose djeca i unuci. – Rano ustajem, jutarnju kavu pijem sama, u tišini, dok gledam vijesti. Volim jutra provoditi sama sa svojim mislima. Onda kreće dan – imam kumu s kojom provodim dosta vremena. Trudim se otputovati u Zürich kako bih vidjela Mihajla i njegovu obitelj. Sada nam je već postala tradicija da u veljači, za moj rođendan, idemo u Rim. Sad ćemo nas tri u Zürich, to su naša mala putovanja. Gdje god idu djeca, idem i ja – otkrila je.

Gordana je nedavno gostovala u emisiji “Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović”, gdje se prisjetila i posljednjeg telefonskog razgovora sa Šabanom, noć prije tragedije. – Čuli smo se negdje oko jedan, pola dva. Koncert je kasnio, a on mi je rekao: “Trebao sam davno početi pjevati, ovdje je gužva, nikako da krenem.” Inače se vraćao preko Beča, ali ovaj put je promijenio kartu – jedino slobodno mjesto bilo je na izravnom letu iz Düsseldorfa. Rekla sam mu: “Imaš 160 kilometara od Bielefelda do Düsseldorfa, rano je”, a on kaže: “Ma ne mogu se više cimati preko Beča.” Uzeo je tu kartu, da krene ranije, samo da krene – prisjetila se.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Te je kobne nedjelje ujutro pokušala stupiti u kontakt s njim, no bez uspjeha. – Probudila sam se dosta rano i počela ga zvati već oko deset do šest. Pretpostavljala sam da bi već trebao biti na putu prema zračnoj luci. Telefon je zvonio, ali se nije javljao. Zvala sam i našeg kuma – ni on se nije javljao. Počela sam paničariti, bilo mi je neprirodno da se ne javlja. Pogledala sam kada slijeće let iz Düsseldorfa, ali samo taj let nije se prikazivao. Nazvala sam ženu koja nam je radila avionske karte, probudila je i pitala: “Je li let iz Düsseldorfa otkazan, što se događa?” Odgovorila mi je da ne zna, a ja sam joj rekla da se Šaban ne javlja, a morao je već biti na aerodromu – opisala je Gordana.