Nina Morić pokazala paparazzi fotku od prije 14 godina, nosi tada hit torbicu od preko 11 tisuća kuna

Bivša manekenka Nina Morić (45) nakon što je odmarala u Hrvatskoj ovo ljeto iz koje je objavljivala fotografije u badićima gotovo svakodnevno, zaputila se u Meksiko.

A dok je tamo, odlučila se prisjetiti kako je to bilo prije 14 godina u Los Angelesu. Naime, Nina je podijelila fotografiju od, kako se čini, paparazzija iz LA-a 2017. godine koji ju je uhvatio u šetnji.

Nina na sebi ima tamne traperice, bijelo rozu kratku majicu koju je stegnula u području bokova s debljim remenom. Na nogama je imala crne kožne visoke čizme te u ruci crnu kožnu jaknu, ali i crvenu Balenciaga torbicu koja je u to vrijeme zaludila svijet. Svi su htjeli imati torbicu koja se prodavala za preko 1800 dolara, ili preko 11 i pol tisuća kuna.

No, u novije vrijeme se ipak može nabaviti i za manje.

Podsjetimo, Ninu je šira javnost upoznala ju je 1995. kada se pojavila u spotu "Tvoje tijelo" Tonyja Cetinskog i odmah nakon toga počela je graditi manekensku karijeru u Milanu, a u svijet manekenstva ušla vrlo mlada. 1996. godine sudjelovala je na natjecanju "Elite Look of the Year" gdje je osvojila drugo mjesto, a1998. godine na istom je natjecanju osvojila prvo mjesto, pa smo Ninu uskoro gledali na modnim pistama na kojima je nosila revije Valentina, Cavallija, Versacea i mnogih drugih. Nina se tada preselila u Italiju, a uskoro ju je angažirao i Ricky Martin za svoj spot za pjesmu "Livin La Vida Loca" koji je prštao senzualnim scenama u kojima je Nina bila u prvom planu. Ubrzo su joj stigle i ponude za brojne voditeljske angažmane na televiziji,

