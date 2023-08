Nina Martina iz 'Života na vagi' pokazala kako je izgledala sa 150 kg: 'Omalovažavala sam se'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Život na vagi' Nina Martina Korbar (30) gledateljima pred malim ekranima predstavila se sa 124 kilograma, a iz showa je izašla s 84 kilograma te je sa konfekcijskog broja 56 došla do broja 42.

Nakon što je napustila show Nina je nastavila živjeti zdravo i redovito vježbati te često objavljuje slike i snimke iz teretane gdje sada i sama pomaže drugima da se riješe viška kilograma i učvrste svoje tijelo. U svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama Nina se još jednom pohvalila svojom nevjerojatnom transformacijom. Objavila je dvije fotografije, jednu na kojoj ima 18 godina i skoro 150 kilograma, a drugu iz sadašnjosti te je otkrila i koliko se njezin život promijenio u proteklih 12 godina.

"18 vs 30" Shvatila sam koliko sam premala podrška bila sebi na lijevoj fotki. Shvatila sam koliko sam sebe omalovažavala i stavljala u drugi i treći plan, uvijek iza drugih jer sam bila uvjerena da sam manje vrijedna jer sam tad imala skoro 150 kila. Nije bilo bitno što sam talentirana, obrazovana, ljepuškasta ☺️ i pametna jer nisam mršava i zato ne mogu biti dovoljna. Nema veze što je netko na puno polja lošiji od mene, ali je mršav i zato ta osoba može sve. Tako sam tada razmišljala. Prije godinu dana kad sam pogledala svoju staru fotku, počela sam plakati jer sam to shvatila - koliko ljubavi, topline i podrške sam si zapravo ukrala, sama sebi", započela je Nina Martina.

"Tražila sam ljubav, prihvaćanje i potvrde od drugih, a samu sebe sam ponižavala u svoja 4 zida. Da nije bilo Nine Martine na lijevoj fotki ne bi vjerojatno nikad shvatila da samo ljubav i poticanje same sebe može dovesti do rezultata koje imam danas i zato znam da je ta mala Nina Martina ponosna na sebe danas. Toliko puno tereta, osude i ponižavanja sam nosila na sebi, to je teško za svako dijete. Ako ste vi prošli ili prolazite kroz zlostavljanje i osjećaj manje vrijednosti, evo vam savjet. Neka ta vaša bol postane vaš najbolji poklon! Radite na sebi, počnite malim, minijaturnim koracima, gradite ljubav prema sebi i postanite bolji. Nemojte gledati samo kako drugi uspijevaju i motiviraju vas jer vama je dan teret koji možete podnijeti i zato trgnite se, pretvorite situaciju u svoju korist i postanite uzor u motivacija sebi i drugima! Mali koraci vode do velikih uspjeha 🧡 to je ono što pokušavamo prenijeti i našim klijentima u @m2workout i zato smo i osmisli Boutique program mršavljenja", dodala je Korbar.

VEZANI ČLANCI:

Istaknula je da je težak put do velikih promjena. "Svjesni smo da promijeniti sebe nije lako i ne može se postići samo treningom i smanjivanjem kalorija. Fokusirali smo se na osobu u cijelosti - psihički, fizički i duhovno. Ako ne možeš možda sam, možeš s nama. Bitno je fokusirati se na psihičku promjenu kako bi fizička ostala dugoročna. Čekamo te od 18.9. - 15.12. Prijavi se i osjeti drugačiji pristup vježbanju! Pobijedi sebe i postani najbolja verzija sebe! ", napisala je za kraj Nina Martina koja je zajedno s također bivšim kandidatom Marijom Mandićem otvorila teretanu u Zagrebu u kojoj pomaže svima onima koji se bore s prekomjernom težinom da skinu kilograme i vrate samopouzdanje.

Foto: Instagram screenshot

VIDEO Rene Bitorajac se obrušio na Bišćana i Vidu: Ovo je izdaja! Tko slavi kad zabije svom bivšem klubu?!