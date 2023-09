Nina Badrić pozirala sa sestrom i posvetila joj emotivnu objavu: 'Brišemo suze, stvaramo bajke'

Jedna od naših najpoznatijih glazbenica Nina Badrić (51) povodom sestrinog rođendana posvetila joj je emotivnu objavu, a podijelila je i njihove zajedničke fotografije.

"I da se volimo i poštujemo, da jedna drugu bodrimo kroz život, smijemo se glupostima, brišemo suze, stvaramo bajke u našem malo svemiru kad nas život udari i da ti se ostvare sve želje i planovi koje je Bog namijenio za tebe. A ja znam, a ti znaš da ja znam. Pleši kroz život svaki dan jer sve je neponovljivo. Sretan ti rođendan, žabice moja", napisala je Nina.

Sunčica joj se javila u komentarima. "Volim te ja puno ljepoto moja. Ti i ja zauvijek", napisala je.

Nina je nedavno objavila fotografiju s mamom Milom koja joj je veliki uzor i inspiracija i otkrila je što je naslijedila od majke.

- Meni je moja mama ostavila u nasljeđe najvažnije, a to je životna snaga. Ona je žena koja je puno toga prošla u životu i još uvijek se smije i raduje svemu. Naučila me je da se ne predajem nikad bez borbe. Nije me razmazila i od malena sam morala sve zaslužiti svojim radom. Dala mi je poštenje i iskrenost jer ako imate dobre i poštene roditelje i sami postajete takvi. - poručila je pjevačica. Rekla je i kako ju je naivnost dosta koštala u životu, ali barem mirno spava.

- Sad sam se naučila čuvati. A nekad sam išla srcem kroz sve. Dok mi se srce nije slomilo par puta. Tad čovjek nauči čuvati prave riječi i postupke i emocije za prave ljude u životu - kaže Nina.

Nina Badrić uživala je većinu ljeta u svojoj oazi u Jelsi, a sada se vratila nastupa te je nedavno pjevala publici u Nišu te je tim povodom dala intervju za Blic u kojem je pričala o glazbi i privatnom životu. Odgovorila je i na pitanje preispituje li svoje odluke iz prošlosti i kaže li sama sebi da je neke stvari mogla drugačije i bolje.

- Prošla su i ta vremena kad sam se bavila prošlošću i pogrešnim odlukama. Sad samo gledam prema sutra i bavim se onim što živim. Naravno da sam napravila greške koje su me koštale, no žaliti za time je izgubljeno vrijeme. Drugi put ću pametnije. - rekla je pjevačica u razgovoru za Blic. Kazala je i kako je ponosna na to što je stvorila karijeru bez padova, bez igrica i bez timova koji su joj pisali pjesme.

- Ispalo je tako, a nisam tako željela. No, kroz vrijeme se pokazalo da je ovo moj put. Pjesme koje sam sama napisala donijele su mi najveći uspjeh, a čitav život sam čeznula za timom autora koji će stvarati pjesme za mene a ja ću samo pjevati. Na kraju se dogodilo da je sve kod mene moralo ići težim putem. Najprije sam morala da uspjeti da bi se kompozitori zainteresirali za mene. Sad je lako. Sad je neki period u kojem sam mirna, rasterećena i u kojem me je Bog pomazio sa par velikih i dobrih pjesama u nizu - kaže Nina Badrić.

