Jacques Houdek razbio vagu: 'Kunem se - prišao sam joj samo glavom i bradom'

Iako se godinama bori s viškom kilograma i o tome često dijeli iskustva, Jacques Houdek ovoga se puta odlučio našaliti na račun istog. Naime, s fanovima je na Facebooku podijelio fotografiju razbijene vage te odmah ponudio opravdanje: "Kunem se - prišao sam joj samo glavom i bradom".

Foto: Facebook

Ispod objave uslijedio je val komentara prepun smijeha na Jacquesov humor oko teme o kojoj često progovara i od koje ne bježi.

"Loša kvaliteta", "Ma to je Made in China, ne brini", "Ma ti si strašan, baš te volim takvog kakav jesi", samo su neki od komentara obožavatelja ispod objave.

S problemom prekomjerne težine živi već godinama i priznaje kako mu smeta što se za sve pronalazi opravdanje, ali kad su kilogrami u pitanju nitko nema razumijevanja.

- Pronalazimo opravdanja za sve i svakoga i za nekog tko se uništio na ovaj ili onaj način, jako smo se osvjestili po pitanju svih mogućih drugih različitosti, uvažavanja, sve uvažavamo, sve smo jako tolerantni, ali ne daj Bože da netko ima debelu rit - kaže pjevač. Navikao je na osude i izjave ljudi koji nakon što ga duže nisu vidjeli kažu kako je dobio koji kilogram. - Pa znam ja to jako dobro, imam ja doma i vagu još uvijek i ogledala nekoliko - rekao je u razgovoru za IN Magazin nedavno te detaljnije objasnio probleme s kojima se suočava zbog viška kilograma, jer to su situacije o kojima, kaže, drugi ljudi uopće ne vode računa.

- Ja uvijek razmišljam kakve su tamo stolice, hoću li nešto slomiti. Ta moja sreća kad sam se jedne godine zakopčao u avionu bez produžnog, ti moraš tražiti produžni od stjuardese to je bila sreća - prisjetio se Houdek.

