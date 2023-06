Nikolina Pišek: 'U Srbiju sam otišla kao gastarbajter, ali očito se meni najviše zamjera'

Nakon bivšeg predsjednika Stipe Mesića i kazališne i filmske glumice Nine Violić, u "vrući" stolac pored našeg voditelja Nevena Ciganovića sjeda njegova prijateljica i domaća voditeljica Nikolina Pišek! Za nju je posljednja godina bila iznimno teška. Nakon iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića morala se nositi s brojnim optužbama, i to javno, koje su koje su došle od strane Ristovićevog oca Miše Grofa. Upravo je o njihovom odnosu Nikolina u povjerenju progovorila s Nevenom Ciganovićem.

Iako se još uvijek uči kako se nositi s gubitkom supruga, Nevenu je večeras odgovorila na jedno škakljivo pitanje - u kakvim je odnosima s Vlatkom Pokos i Bornom Kotromanić nakon žustrih rasprava na društvenim mrežama. Uz to, voditeljica je komentirala i neke zanimljive razlike između Hrvatske i Srbije gdje je godinama radila i živjela.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja uopće ne volim spominjati ovo drugo ime jer je to jedna apsurdna situacija. Meni je grozno pričati o toj osobi jer je ona toliko nebitna u mom životu oduvijek bila i sada je. Prvo je bila nebitna jer ja tu ženu ne poznajem, tako da je ovo još apsurdnije, njezin napad na mene gdje se ona postavlja u situaciju da ona poznaje moju obitelj, mene i mog supruga tako da ja njezin broj imam niti sam ikad imala, niti sam joj bila kod kuće - započela je objašnjavati njihovu svađu Nikolina pa nastavila: - Ja bih to objasnila da naprosto postoje neke osobe koje su užasno željne pažnje javnosti iz nekog razloga, koje žude za nekim tako javnim priznanjem pa se onda naprosto kače na situacije koje su u tom trenutku popularne. Ja ne znam kako bi to drugačije opisala - kazala je o Borni Kotromanić, a više detalja poslušajte u emisiji od 20 sati!

VEZANI ČLANCI:

A uz Nikolinu, u emisiju mu je stigao kao komentator i vodeći specijalist radiologije i liječnik Natko Beck koji je otkrio je li zdravo postati otac u '80-ima te zašto holivudski zavodnik Leonardo Di Caprio bježi od braka. Dotaknuli su se i pitanja postoji li žena sa savršenim proporcijama, a Natko je otkrio i tko je savršena žena za njega. Pričao je dr. Beck i o konferenciji koju trenutno priprema, medicinsko-komunikacijskom summitu "Back Together" koji se održava od sutra, 16. lipnja pa sve do nedjelje 18. u City Plazi Zagreb.

Više komentara našeg liječnika o najzanimljivijim temama pogledajte u emisiji od 20h!

VIDEO Paradžiković opisala avanturu koju je prošla: 'Ostala sam bez benzina, pa shvatila da nemam novčanik'