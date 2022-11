Nikolina Pišek o Miši Grofu i Borni Kotromanić: 'Ja ih u svoj život nisam pozvala, prepustila sam to sudstvu'

Vidoje Ristović preminuo je u svibnu ove godine, a njegova supruga Nikolina Pišek od tada je naišla na brojne osude, a brojni su se i javno okomili na nju. Osim svekra Miše Grofa, javno ju je prozvala i Borna Kotromanić koja je također rekla kako joj je Vidoje u prošlosti slao ljubavne poruke.

- Što se tiče tih osoba, a riječ je o osobama koje su se, ne mojom željom, upetljale u moj život, ja ih nisam pozvala, i meni je iskreno žao što oni očito nemaju nikog od dobrih i bliskih prijatelja, ili rodbine, koja bi ih uputila da svojim djelovanjem štete drugima, a ponajviše sebi. Ja sam to pitanje u potpunosti prepustila u ruke stručnih osoba, odnosno sudstva, pravosuđa i institucija za koje vjerujem da će odraditi pravi posao - kazala je Nikolina Slobodnoj Dalmaciji, a misleći na tužbu za klevetu koje je podnijela protiv Borne i tužbu za nasilje u obitelji koje je podnijela protiv Miše Grofa.

- Jedna stvar je štetiti sebi, na to ne mogu utjecati niti me briga, a druga stvar je štetiti drugima. Ti bi ljudi trebali shvatiti da svako djelovanje ima svoje posljedice, neke su i dugoročne. Možda nekima uspije u takvom djelovanju proći nekažnjeno, ali ne kada se to djelovanje usmjeri protiv mene i moje obitelji. Jedino što mogu raditi je nastaviti mirno živjeti koliko god mogu, ne obazirući se na njih jer me se oni ne tiču, niti me dotiču i nadati se da će institucije učiniti pravi posao – ukloniti ih iz mog života i možda i institucionalizirati - dodala je.

Nikolina se nakon svega vratila na televiziju i zaposlila na Uni TV te vodi lifestyle emisiju "Donna show".

- Znam da izgleda kao povratak nakon dužeg vremena, ali moje izbivanje nije bilo toliko dugo. Na hrvatskim malim ekranima jesam izbivala, ali sam paralelno radeći i u Hrvatskoj i nakon prestanka rada u HR, prošla sve televizije regije, tako da ne znam tko je radio na toliko televizija kao što sam radila ja, i uvijek su mi vrata bila svugdje otvorena - kazala je voditeljica.

