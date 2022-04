Nije njezin obožavatelj: 'Meghan Harryja vuče za nos, to će loše završiti.Treba im zabraniti ulazak u Veliku Britaniju'

Bivši američki predsjednik Donald Trump (75) nikada nije skrivao da nije obožavatelj Meghan Markle (40), a sada je javno pozvao kraljicu Elizabetu II. (96) da odbjeglom kraljevskom paru oduzme titule.

- Sramotno je koliko on ne poštuje vlastitu domovinu. Kraljica bi mu trebala zabraniti i posjete Velikoj Britaniji, treba mu jednostavno reći: 'Iskreno, nemoj niti dolaziti' – rekao je Trump.

- Harry je bičevan - znate li taj izraz, bičevan? Neću koristiti puni izraz... Nisam obožavatelj Meghan Markle i mislim da ona jadnoga Harryja vuče za nos. Kao što znate, dobro sam predvidio gotovo sve. Završit će loše. I pitam se hoće li se Harry spustiti na koljena i reći 'molim'. Mislim da su Harryja vodili krivim putem - rekao je Donald voditelju Piersu Morganu na novom kanalu TalkTV.

Donald Trump says the Queen should strip Harry and Meghan of their royal titles.



Piers Morgan tells Julia: "They represent the very worst of this woke culture."



Piers Morgan’s exclusive interview with Donald Trump airs on TalkTV tonight at 8pm.@JuliaHB1 | @piersmorgan pic.twitter.com/88PIp1dhqq