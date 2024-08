Nick Cave kroz suze pričao o gubitku sinova: 'Jedina stvar koju morate napraviti je zaštiti svoju djecu'

Australski glazbenik Nick Cave najpoznatiji po suradnji s bendom The Seeds, a vlasnik je i bezvremenskih hitova kao što su "O Children" i "Into My Arms". Ti su hitovi prikupili više desetaka milijuna slušanja na svim platformama. Iako je u svojoj karijeri doživio ogroman svjetski uspjeh, istu su mu obilježile i tragedije koje su mu u potpunosti promijenile život.

U intervjuu za emisiju "Australian Story" je rekao kako je od čovjeka "zadivljenog vlastitom genijalnošću" došao do toga da se osjeća "sramotno samozadovoljnim" nakon što je izgubio dva sina u posljednjih 10 godina. Naime, njegov sin Arthur preminuo je 2015. godine sa samo 15 godina. Arthur je prvi put probao LSD, a onda tragično pao s litice visoke 20 metara koja se nalazila u blizini njegovog doma u Brightonu. Tada su mu u tijelu pronašli i tragove marihuane, a istraga je otkrila i da je Arthur bio u potpunosti dezorijentiran u trenucima prije smrti.

Osim te tragedije, Cave je doživio još jednu. Prije dvije godine izgubio je i sina Jethroa koji je preminuo u 32. godini. Jethro se borio sa šizofrenijom i ovisnošću o drogama. Preminuo je samo dva dana nakon što je izašao iz zatvora gdje je služio kaznu zbog fizičkog napada na vlastitu majku, a tijelo su pronašli u jednom motelu u Melbourneu. Nick je sada priznao da više ne cijeni umjetnost iznad svega drugog, kao što je to radio prije smrti njegova dva sina.

- Bio sam zadivljen svojom vlastitom genijalnošću. Sad vidim koliko je glupa ta sramotna vrsta samozadovoljavanja - priznao je u intervjuu. Slavni je glazbenik ispričao kako mu je njegova glazba uvijek bila na prvom mjestu, ali se to promijenilo nakon što je tragično preminuo njegov 15-godišnji sin. Inače, glazbenik rijetko priča o tragediji koja mu se dogodila u životu, a ni ovaj mu put nije bilo lako o tome govoriti. Ranije je za The Guardian rekao kako kod njega postoji osjećaj krivnje zbog smrti njegovih sinova jer je, kako kaže, "protiv prirode sahraniti dijete".

- Mislim da je to nešto što ljudi koji izgube djecu osjećaju neovisno o situaciji, samo zato što je jedina stvar koju morate raditi to da ne dopustite svojoj djeci da umru. Zaboravite to. Jedina stvar koju morate napraviti je zaštititi svoju djecu - iskreno je kazao tada. Naime, ako se prisjetimo, australski se glazbenik dugo vremena borio s ovisnošću o heroinu, a 1988. su ga uhitili zbog posjedovanja istog. Kazao je i kako se na neki način osjeća krivim zbog toga što su upravo droge bile dio Arthurove smrti. - Gledajte, takve stvari su u našem DNK, naslijeđene su. Ne želim stvarati nikakve pretpostavke o Arthuru koji je bio samo mladi dečko. Nije bio ovisan - dodao je.

- S vremenom apsorbiramo ili preuređujemo sebe kako bismo postali bića gubitka kada ostarimo. To je dio naše temeljne strukture, onoga što jesmo kao ljudska bića. To nije tragičan element u našim životima nego produbljujući element koji donosi nevjerojatno značenje u naše živote - dodao je popularni Cave. Njegova se tuga s godinama smanjila, iako ona još uvijek postoji, a pomoglo mu je to što je njegov sin Luke sa suprugom Sashom dobio sina Romana. Cave ima još jednog sina, Earla, koji je Arthurov blizanac.

