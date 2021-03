Ni ona nije ravnodušna! Severina iskazala podršku glumicama koje iznose optužbe za silovanje

Prašina se digla nakon najnovijih optužbi za seksualno zlostavljanje u regiji, a u fokusu se ovoga puta našao glumac Branislav Lečić (65). Njega je optužila glumica Danijela Štajfneld (37) za silovanje koje se prema njenim navodima dogodilo u svibnju 2012. godine, a nakon mučnog svjedočanstva i iskaza na poziv Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu ne prestaju stizati poruke podrške.

Među glumcima koji su jasno stali uz Danijelu su Goran Bogdan (40) i Tihana Lazović (30), a pridružili su im se i redatelj Dalibor Matanić (46) kojeg je Severina (48) citirala u svojoj Instagram priči te se pridružila krugu podrške.

Foto: Instagram

Dan prije se oglasila i zadarska glumica Tihana Lazović.

- Ako izađe još neka kolegica glumica i javno progovori o zlostavljanju u branši, 'oćemo li ju odmah obeshrabrit ovom “ma je je*ote sad su sve silovane “ ili “to je sad trend, žedne pažnje gladne karijere “ jer slutim da je u tom smjeru krenulo primjećujem i na svom feedu koji ne čini ološ koja komentira po portalima - napisala je Tihana na svom Facebooku i pokrenula raspravu, a kasnije je isto napisala i na Instagramu.

Podsjetimo, Štajnfeld je za srpski Insajder ispričala detalje o mučnom događaju.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje - započela je glumica ispovijest koja je navela da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto, negdje na ograncima Beograda, i silovao. - Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje - psihološko, emotivno, fizičko i seksualno - kazala je Danijela dometnuvši da je cijelo vrijeme ridala i plakala i da je tijekom vožnje molila da ju vrati kući.

Novinarka ju je upitala zašto ranije nije izašla s imenom svog zlostavljača i zašto je to odlučila napraviti sada.

- Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivist protiv seksualnih zločina. U trenutku kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje što će se sa mnom dogoditi u trenutku kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti - kazala je Štajnfeld koja je nakon silovanja otišla u SAD te se liječila od PTSP-a, a pomišljala je i na suicid. Podsjetimo, u dokumentarnom filmu "Hold me right", koji je glumica predstavila na prošlogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala, donijela je priče osoba koje su prošle seksualno zlostavljanje i uznemiravanja, a među tim pričama je i njezina priča.

