HRT-ov voditelj ganuo pratitelje emotivnom čestitkom: 'Špotala bi me da zna kako pričam o tome'

Rođendane najmilijih često obilježavamo posebnim posvetama na društvenim mrežama, a ovoga puta na to se odlučio i HRT-ov voditelj Romano Bolković. U emotivnoj čestitki za majku Mariju, Bolković se prisjetio se kako se nikada nije voljela fotografirati.

Moja mama Maca - Marija, ali nitko ne zna da se tako zove, svi je oduvijek zovemo Maca - ima rođendan. Ne voli se... Posted by Romano Bolković on Friday, 26 March 2021

- Moja mama Maca - Marija, ali nitko ne zna da se tako zove, svi je oduvijek zovemo Maca - ima rođendan. Ne voli se slikati, pa ne voli. Čudo jedno. Ukrao sam prije par godina ovu njenu fotku iz mladosti, a i tu je negdje zabašurila sasvim ravnodušna spram onog što je prošlo - ona zato i ne voli fotografiju: smatra nedostojnim ili patetičnim pokušati zaustaviti vrijeme - pa sam je ipak sačuvao u porodičnom albumu. Špotala bi me i da zna da pričam o njenom rođendanu. Ionako je vitalna do te mjere da je aktivnija od mene, koliko god se ja trudio letati po svijetu. Tako da joj javno i neću čestitati; evo, samo konstatiram - mama ima roćkas - poručio je Romano, a u komentarima su se nastavile nizati čestitke.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Vecernji list

Inače, Bolković nam je u životnom intervjuu otkrio tko mu je bio najzahtjevniji gost. - Kako u koja vremena: očito da je emisija s Franjom Tuđmanom, nažalost, i danas aktualna. Nažalost, jer je njezina aktualnost i u problemu HOS-a, koji je dr.Tuđman riješio. No mi imamo navadu da sva naša bitna pitanja držimo otvorenima zauvijek, pa smo i to aktualizirali. Bila je veličanstvena emisija noć pred izbore u kojima su Mesić i Budiša bili suparnici: Gotovac i Tomac su gotovo tri sata debatirali. Posljednjih godina nekoliko je emisija bilo naročito važno: s makedonskim predsjednikom Ivanovom usred situacije koja je prijetila građanskim obračunom, nastup Franka J. Gaffneya Jr. čiji će se značaj tek sada vidjeti na polju razvoja američko-kineskih odnosa, i za sam dignitet emisije, jasno, gostovanje predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića - kazao nam je tada.

Otkrio nam je i kako prepoznaje da mu neki sugovornik laže.

- Kad gost puno pije vode, rekao mi je bivši ministar MUP-a Vekić, bit će da laže. Ja pijem čašu mineralne vode zbog svog sinusitisa: često dišem na usta, suše mi se usne pa otpijam gutljaj. No, moji sugovornici, ako nisu nazalni, očito ne govore istinu ispijajući puno vode. No puno je gora situacija kad sugovornik novinaru zahvali na pitanju: znajte da je dogovoreno. Ja danas znam i po intonaciji, a nekmoli po sadržaju ili pogledu koliko je odgovor vjerodostojan. No to su desetljeća slušanja, to je veliko iskustvo. Znate, ja sam godinama radio po dvije, tri emisije, ne jednu tjedno, i to je neizbrojiva količina intervjua. Ja vam dođem kao neželjeni ispovjednik - dodao je novinar i urednik.

Pogledajte najbolje trenutke ovogodišnje dodjele Večernjakove ruže.