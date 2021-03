Marijana Batinić komentirala novu voditeljicu emisije 'Ljubav je na selu'

Voditeljica Marijana Batinić oglasila se na Instagramu nakon što se doznalo da će novu sezonu popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu' voditi bivša natjecateljica Gospodina Savršenog Anita Martinović (37). Batinić je komentirala svoju nasljednicu kojom je, kako kaže, jako zadovoljna.

- Ova ljepojka je nova voditeljica Ljubav je na selu. Podržimo je u njenom voditeljskom debiju. Imala sam priliku škicnuti novu sezonu i jako sam zadovoljna - napisala je Marijana na Instagram storyju. Inače, nova sezona snimala se prošle godine dok je Marijana bila na porodiljnom dopustu te je zbog toga u njezinu ulogu uskočila Anita.

Foto: Instagram

Novu voditeljicu komentirala je i Antonija Blaće. - Jedva čekam da vidite Anitu u 'Ljubav je na selu'. Marijana Batinić, nije baš piece of cake mijenjati te - poručila je Blaće.

Foto: Instagram

Inače, Anita Martinović ima 37 godina i dolazi iz mjesta Gundinci u okolici Slavonskog Broda, no već dvadeset dvije godine živi u Zagrebu. Završila je studij modnog dizajna i godinama radila u modnoj prodaji. Potječe iz velike obitelji, ima dva brata i sestru s kojima je jako povezana. Čvrsto vjeruje kako se prava ljubav može roditi pred kamerama, a koliko je opuštena kad se snima, već je dokazala sudjelujući u RTL-ovu kulinarskom showu „Punom parom“ te kao britka, odlučna i energična kandidatkinja u „Gospodinu Savršenom“. Sada je pred njom novi veliki izazov – voditeljska uloga, i to u najdugovječnijoj te jednoj od najpopularnijih RTL-ovih emisija. No, kako ističe, zahvaljujući dobroj atmosferi na setu i uhodanom produkcijskom timu, mjesta za tremu nije bilo pa je uživala u svakom trenutku stvaranja i snimanja nove sezone showa "Ljubav je na selu".

„Sve je bilo jako uzbudljivo, novo i potpuno drukčije nego kad si kandidat u nekoj emisiji. Sve su oči uprte u tebe, svi očekuju da ti vodiš igru. Bilo je zahtjevno, ali ekipa iza kamere sve je to odradila s jako mnogo razumijevanja i podrške, olakšavali su mi u svakom trenutku kad god su mogli. Najveća mi je želja bila pomoći kandidatima da se što lakše snađu i opuste jer sam i sama, kao kandidatkinja, bila u sličnoj situaciji te sam, na neki način, pokušala unijeti duh i ideju koja je prethodno zamišljena u emisiji“, kaže Anita pa posebno naglašava: „Marijana Batinić toliko je sezona savršeno odrađivala taj posao i postala zaštitno lice emisije, a sad se tu našao netko novi... Umjesto brinete odjednom neka plavuša, umjesto dalmatinskog – slavonski govor... Iskreno se nadam kako će i publika i kandidati biti blagi te da će mi pružiti priliku.“

