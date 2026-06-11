VIDEO Tončica Čeljuska: 'Ljudi me znaju pitati zašto sam otišla s televizije, najmanje su četiri razloga'

Tončica Čeljuska, nivša urednica i voditeljica na HRT-u, prije godinu dana otišla je s televizije, a gledatelje još uvijek zanima razlog odlaska. Sada ja na Tik Toku objavila video na kojem je objasnila razloge. “Ljudi me dan-danas znaju pitati: ‘Koji su razlozi, zašto si otišla s televizije?‘. A ja im kažem, najmanje su četiri razloga: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan na moru. Znači, ta mogućnost da budem na moru, na plaži i da uživam u ovoj ljepoti, jednostavno mi je neodoljiva”, rekla je Tončica dok je šetala sunčanom plažom Baške Vode.

“Bili ste odlični na televiziji, šteta što ste otišli”, “Zaslužili ste, uživajte”, “Treba uživati u životu, bravo”, pisali su u komentarima pratitelji. Podsjetimo, Čeljuska je prije dva mjeseca gostovala u podcastu "Špica s Macanom", u kojem je govorila o razlozima prekida. “Ja sam donijela jednostavno odluku. Ja sam htjela prije svega više slobode, to mi je bilo važno jer ja volim baš slobodu i samostalnost, to se čudim da nisam ranije iskreno, i htjela sam bolju financijsku situaciju, nisam bila zadovoljna svojim, evo iskreno, financijskim statusom, koji nije bog zna kakvi na Hrvatskoj televiziji generalno. Znamo da to nisu neke plaće, dugo godina plaće zaostaju, i mislim čovjek ima pravo željeti više i otputovati….moja obitelji, dio obitelji živi u inozemstvu, ja sam htjela više vremena provoditi u Švicarskoj, tako da meni se sve nešto poklopilo da nisam bila više tu, a taj ciklus “U svom filmu sam” sam završila i više nisam imala motiv”, pojasnila je.

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Dio gledatelja je kasnije kaže, bili malo ljuto na nju, upitavši ju što traži kruha preko pogače, jer im nije bila jasna njena odluka.

Tončica Čeljuska rođena je 1969. godine u Baškoj Vodi. Završila je jednu godinu na Ekonomskom fakultetu i položila nekoliko ispita. Željela je povezati turizam i ekonomiju, ali je ljubav prema književnosti prevladala. Prebacila se na Filozofski fakultet u Zagrebu, smjer kroatistika, gdje je diplomirala hrvatski jezik i književnost. Novinarsku karijeru započela je 1994. godine na HTV-u, nakon što je prošla audiciju na koju se prijavilo 2.500 kandidata. Radila je priloge za emisiju “Zagrebačka panorama”, koju je ubrzo počela i voditi. Uslijedili su angažmani na vremenskoj prognozi u Dnevniku, te u emisijama Vijesti i Dnevnik 3. Nakon 15 godina na HTV-u počela je voditi i uređivati središnji Dnevnik.

Sredinom devedesetih Tončica se udala za Zlatka Čeljusku, od kojeg se razvela 2010. godine. Zajedno su 1994. dobili kćer Anušku, a 1998. mlađu kćer Tihanu. Posljednjih godina na HRT-u uređivala je i vodila emisiju “U svom filmu”, u kojoj su joj gosti bili brojni poznati Hrvati.