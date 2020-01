Nered otkriva tajne novog showa u kojem ćemo ga gledati : 'Čim ustaješ u 5 i 30 ujutro znaš da je zahtjevno'

Nakon što je svoje kulinarske vještine pokazao u showu '3,2,1-kuhaj' glazbenik Marko Lasić Nered nastavio je ploviti gastronomskim vodama. S malih ekrana preselio se na digitalne platforme i osmislio zanimljiv koncept kulinarskog showa 'Kaj se kuha?' koji starta već od subote 25. siječnja na istoimenom YouTube kanalu. Ideja se rodila sasvim slučajno jer, kako kaže, nakon sudjelovanja '3,2,1-kuhaj' nije bilo osobe koja ga nije pitala: 'Kaj se kuha?'.

- Svi me pitaju za recepte, zovu me da posjetim njihov kraj, restoran, domaćinstvo, ribarnicu... Ma to je čudo. Sve me to jako veseli i zabavlja. Nadam se da ću ih uspjeti sve obići i da ćemo se sresti na feštama - govori Nered koji je trenutno okupiran pripremom i snimanjem vlastitog showa kojem se posvetio nakon završetka svoje avanture u popularnom RTL-ovom showu.



- Imali smo privilegiju raditi s vrhunskim mentorima, a ja sam zavolio kuhanje. Sada mi je želja nastaviti to putovanje kroz serijal u kojem ću kao pomoćni kuhar ugostiti razne chefove od kojih mogu naučiti nešto novo. 'Kaj se kuha' je životopisni gastro show koji će vam pomoći da iznova otkrijete ako već niste, sve čari i tajne domaće, europske i svjetske kuhinje. Upoznat ćemo razne ljude, chefove, probati skuhati sve što nam padne na pamet, nešto naučiti i zabaviti vas. Kako izgleda gastro svijet kroz oči mudrog repera, oca, supruga, povjesničara i humanista možete vidjeti od sutra na našem YouTube kanalu - pojašnjava Marko.

U prvoj emisiji kuhat će pod budnim oko iskusnog chefa Kneževića iz zagrebačkog restorana Il Camino. - Budući da živim u Španskom izabrao sam svoj omiljeni restoran Il Camino. U njemu radi Chef Knežević zvani Prika kojeg sam iznenadio s brdom namirnica s placa. Nisam znao što ćemo kuhati, a nije znao niti on. Namirnice sam izabrao taj dan, rano ujutro na tržnici. Bilo je super raditi s njim, a jelo koje smo pripremili do tada nikad nisam radio. Na kraju je sve ispalo super i moji gosti su uživali u finoj klopici - ponosno ističe Marko koji je u svojim emisijama ugostio i neka poznata lica. U prvoj emisiji u goste mu je stigla simpatična Zagorka Katica Jug s kojom je kuhinju dijelio i iskustva razmjenjivao u popularnom RTL-ovom showu.

- Nisam je dugo čuo, a ovo je bila idealna prilika da je vidim i ugostim. Kety je naravno moja prva gošća i sa mnom je otvorila prvu epizodu što me posebno razveselilo. Obožavam je! To je čudo od žene - govori nam Nered kojem je uz Katicu u goste stigla i food blogerica Helena Malogorski. Zabave zasigurno neće nedostajati jer će Nered spremati sve ono što nikada nije imao prilike probati. - Igrat ćemo se ali ovog puta ću ja biti taj koji će chefovima stavljati zadatke na stol. Nitko od njih ne zna s kojim namirnicama dolazim u kuhinju i koja jela se rade! Istražit ću sve i spajati nespojivo - najavljuje Nered.

Cijeli projekt je produkcijski izuzetno zahtjevan pa na njemu radi tim od osmero ljudi. - Tu su kamermani, tonci, dizajneri, montažeri, urednica ... Puno planiranja i puno radnih sati da bi dobili finalno to što želimo. Čim se moram ustati u 5 i 30 ujutro znaš da je zahtjevno. Kada gledaš objavljeni materijal ne razmišljaš o tome, ali kad ga stvaraš stvar se malo komplicira - kaže Marko u čije su se kulinarske sposobnosti već uvjerili iz prve ruke i članovi njegove obitelji supruga Jelena, sin Karlo te kćeri Korana i Klara.



- Klincima kuham, ali klinci ko klinci, to su borbe oko svega. Najviše vole burgere, špagete, krumpiriće, hrenovke ... el classico, a žena je već druga priča. Jelena obožava kad kombiniram razno razne začine u wok-u s povrćem, kad radim umake i obožava pire. Volimo zajedno pripremati hranu, obilaziti tržnicu, a navečer i otvoriti bocu vina. Lijepo nam je i zaista uživamo - kaže 40-godišnji glazbenik koji će zasigurno neke od tajni iz vlastite kuhinje malo po malo otkrivati u emisijama koje će jednom mjesečno objavljivati na internetu. Format koji stvara zasigurno bi bio zanimljiv i mnogim televizijama, no on o TV formatima ili prodaji ne razmišlja.

- YouTube je najbrže rastuća, najpopularnija i najpristupačnija internetska platforma za gledanje videa na svijetu i svi smo toga savršeno svjesni. Ne zanima me brdo suhoparnog, bezidejnog i prozirnog sadržaja. Volim se igrati s formatima i raditi zanimljiv sadržaj, pronaći dovoljno zabavnu i relevantnu temu te na kraju zabaviti fanove koje istinski zanima to što radim. Moja generacija milenijalaca stvarno vjeruje u ono što konzumira, a od sadržaja tražimo autentičnost, inovativnost, kreativnost i svrhu - zaključuje Nered koji s nestrpljenjem očekuje prve reakcije publike na serijal kojem je proteklih mjeseci potpuno predan.