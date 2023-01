Od moždanog udara preminula je Lisa Loring, glumica se proslavila ulogom Wednesday Addams

Nedugo nakon što se medijima proširila vijest o smrti američke glumice Annie Wersching (45) koja je preminula u subotu nakon bitke s karcinomom, tužna vijest stigla je i iz obitelji Lise Loring, glumice koja se proslavila ulogom djevojčice Wednesday Addams u prvoj televizijskoj ekranizaciji popularne Obitelji Addams. Loring je preminula u subotu 28. siječnja u 64. godini života i to od posljedica teškog moždanog udara nakon što je skinuta s aparata za održavanje života. Posljednje trenutke provela je u bolnici okružena svojim kćerima.

- Lisa je pretrpjela teški moždani udar izazvan pušenjem i visokim krvnim tlakom. Tri dana je bila priključena na aparate za održavanje života, a jučer je njezina obitelj donijela tešku odluku. Preminula je sinoć - napisala je u nedjelju na društvenim mrežama njezina prijateljica, autorica Laurie Jacobson.

Loring se proslavila nakon što je kao 6-godišnja djevojčica utjelovila Wednesday Addams, a taj je lik igrala u čak 64 epizode kultne serije od 1964. sve do 1966. godine. Godinu dana kasnije ulozi sablasne djevojčice vratila se u televizijskom filmu "Halloween with the New Addams Family".

Ulogu malene Wednesday kasnije je igrala Christina Ricci, koja je isti lik utjelovila i u hit-filmu "Obitelj Addams" iz 1991. godine, a zatim i u nastavku "Vrijednosti obitelji Addams". Prošle je godine lik oživjela i Jenna Ortega u novoj Netflixovoj adaptaciji hit-serije.

Lisa Loring rođena je kao Lisa Ann DeCinces na Maršalovim Otocima 16. veljače 1958., kasnije se s majkom preselila na Havaje, a zatim u Los Angeles. Još kao trogodišnjakinja počela se baviti manekenstvom, a to joj je ubrzo donijelo i prvu televizijsku ulogu i to onu u drami Dr. Kildare koja je krenula s emitiranjem 1964. godine. Loring je poznata i po ulogama u sitcomu The Pruitts of Southampton i špijunskoj drami The Girl from U.N.C.L.E. Zatim je igrala u seriji As the World Turns.

Inače, Loring se udavala četiri puta, a prvi put u bračnu je luku uplovila kad je imala samo 15 godina i to s Farrellom Foumbergom koji joj je bio simpatija još iz djetinjstva. Drugi suprug bio joj je glumac Doug Stevenson, treći glumac Jerry Butler, a četvrtu bračnu sreću iskušala je 2003. godine kada se udala za Grahama Richa. Ni taj brak nije potrajao, a Lisa je iza sebe ostavila dvije kćer i dvoje unuka.

