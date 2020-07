Nekada je bila ružna Nina, a sad mami uzdahe fotkama u badiću: 'Predivna ženo'

Lana Gojak Bajt domaćoj publici postala je poznata zahvaljujući ulozi bucke iz serije "Ne daj se Nina" koja je naša verzija popularne "Ružne Betty". Lana je u seriji tumačila lik glavne junakinje, a od serije je prošlo više od deset godina. U tom periodu Lana je svoju figuru poprilično stesala pa se sad ponosno hvali fotografijama s plaže.

Na Instagramu često objavljuje fotografije u kupaćem kostimu za koje nerijetko dobiva mnoštvo lajkova, ali i komplimenata. "Predivna ženo", "Mačko", "Odlična si", samo su neki od komentara ispod Laninih izazovnih fotografija.

Foto: Instagram

No put do ovakve linije nije bio lak, da bi došla do trenutačne težine Lana se morala poprilično namučiti, a u jednom od intervjua otkrila je i tajnu svog uspjeha. – Oduvijek sam bila sklona debljanju: bila sam bucka otkad znam za sebe bez obzira na to što sam se uvijek bavila nekim sportom. Pokušala sam s raznim dijetama, brojila kalorije, izgladnjivala se pa u noćnim satima brstila hladnjak sve dok nisam promijenila svoj odnos prema hrani. Pročitala sam mnogo knjiga, naučila kombinirati namirnice i kakva mi hrana odgovara. Gluten i šećere izbacila sam iz prehrane zbog intolerancije, jedem zdravu i balansiranu hranu i imam pet planiranih obroka dnevno. Ne odričem se ničega: kolače, torte pa čak i čokoladu radim sama i napokon, bez griže savjesti, uživam u hrani. Uz to sam prije manje od dvije godine počela trčati – otkrila je glumica za Gloriju.

Foto: Instagram