Neispričane priče o božićnim hitovima: Mariah godišnje zaradi milijun dolara, a Elvis zamalo nije pjevao svoj hit

Dolaskom prosinca u naše domove stižu i božićne pjesme, koje svi rado pjevamo prije dolaska najvažnijeg katoličkog blagdana. Neke od njih pjevaju se više od 200 godina, a neke druge na radijskim su se postajama i našim zvučnicima udomaćile posljednjih 40-ak godina, no stekle su kultni status.

Božićna pjesma "Tiha noć, sveta noć", nastala u prosincu 1818., slavi ove godine dvjesto i drugu obljetnicu postojanja, a pjeva se na gotovo svim jezicima i na svim kontinentima.

Autor teksta austrijski svećenik Joseph Mohr nije mogao ni zamisliti da će ta umirujuća pjesma nastala u vrijeme kada su u Europi tek završili Napoleonski ratovi doživjeti takav uspjeh. Skladbu za pjesmu sa šest kitica napisao je učitelj Franz Xaver Gruber, koji je bio i orguljaš u crkvi u Oberndorfu. Prve engleske inačice teksta ("Silent night") zapažene su već sredinom 19. stoljeća.

Od tada je "Tiha noć" prevedena na gotovo tristo jezika i narječja, a najviše su je svijetom pronijeli kršćanski misionari. "Tihu noć" pjevale su brojne zvijezde, od Elvisa Presleya do Celine Dion i lutaka "Muppet Showa", a "zloupotrijebila" ju je njemačka metal-skupina, pa čak i zbor koza.

Mariah Carey i njezin božićni klasik "All I Want For Christmas Is You" tijekom adventa, od 25. studenog do 25. prosinca, toliko se vrti da slavna pjevačica bez truda "ubere" između 600 tisuća i milijun dolara godišnje. Naime, osim radijskih emitiranja, pjesma je zvučna kulisa u desecima božićnih filmova te je tijekom blagdana najslušanija i na streaming servisima kao što su Spotify i Deezer. Pjesma je objavljena 1994. i nakon 25 godina najuspješnija je božićna pjesma. Pjesma koja je napisana i skladana u samo 15 minuta zarađuje po 600 tisuća do milijun američkih dolara godišnje za autore Waltera Afanasieffa i Mariju, koji su dosad na njoj inkasirali 60 milijuna dolara.

Na radijskim postajama u prosincu neizbježna je i pjesma "Last Christmas" engleskog pop-dua Wham! Iako se danas smatra jednom od najpopularnijih božićnih pjesama svih vremena, "Last Christmas" nije zasjela na prvo mjesto ljestvice u Velikoj Britaniji, nego je te 1984. godine na prvome mjestu bila pjesma "Do they know it's Christmas" Band Aida. Rijetki znaju da George Michael nije samo napisao i otpjevao melankolične stihove "Last Christmasa" nego i da je odsvirao sve instrumente na pjesmi te je producirao u studiju Advison u Londonu. Od pjesme "Last Christmas" obožavateljima Whama! draži je tek videospot, koji je snimljen u Švicarskoj u režiji talijanskog redatelja Giacoma de Simonea, a koji na službenom YouTube kanalu Whama! ima oko 650 milijuna pregleda. Priča videospota prati grupu prijatelja na odmoru usred zimskog raja, a u posljednjih 35 godina nametnula se kao idealan scenarij za proslavu blagdana.

Već spomenuta "Do They Know It's Christmas" nastala je kada je njezin autor Bob Geldof početkom studenoga na BBC-u gledao prilog o siromaštvu i gladi u Etiopiji. Šokiran viđenim odlučio je da im treba pomoći. Zajedno s Midgeom Ureom odlučio je pokrenuti glazbeni "all-star benefit" projekt, prema kojem nitko od sudionika ne bi uzimao profit, već bi se cijeli prihod od njegove prodaje kao pomoć preusmjerio spomenutom stanovništvu u Etiopiji. Među 30-ak izvođača u Band Aidu bili su Bono, Sting, George Michael, Phil Collins, Simon Le Bon i druge zvijezde. Riječ je o najbolje prodavanom singlu u Velikoj Britaniji do danas, koji je prikupio više od 10 milijuna dolara.

Bezvremenski klasik postala je i pjesma "White Christmas" ("Bijeli Božić"), koju je 1940. godine skladao Irving Berlin. Prevedena je na mnoge svjetske jezike, a otpjevalo ju je više od 150 različitih pjevača u više od 500 različitih obrada. Računa se da je prodana u nakladi od više od 100 milijuna primjeraka. Najpoznatija je verzija Binga Crosbyja. Prvi ju je put izveo 1942. u filmu "Holiday Inn", a snimio 1947. godine.

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" pjesma je koju su Sammy Cahn i Jule Styne napisali u srpnju 1945., tijekom toplinskog vala u Los Angelesu. Premda se u njoj ne spominje Božić, zbog ugođaja smatra se božićnom pjesmom. Prvu verziju 1945. snimio je Vaughn Monroe, no najpoznatije su one koje su pjevali Frank Sinatra 1950. i Dean Martin 1959. godine.

"Blue Christmas" pjesma je koju su napisali Billy Hayes i Jay W. Johnson, a najpoznatiju verziju pjeva Elvis Presley. Priča je to o nesretnoj ljubavi tijekom praznika i jedna je od najpoznatijih božićnih pjesama. Elvis ju je izdao 1957. na svom božićnom albumu, no priča se da je zamalo nije snimio jer mu se nije svidjela.

"Feliz Navidad" ("Sretan Božić") božićna je pjesma portorikanskog pjevača i tekstopisca Joséa Feliciana i najpoznatija pjesma božićne tematike na španjolskom jeziku. Snimljena je 1970. godine. Američko društvo skladatelja, autora i izdavača (ASCAP) uvrstilo ju je na svoj popis 25 božićnih pjesama s najvećim brojem obrada, snimaka i izvedbi na 15. mjesto. Feliciano ju je napisao kada mu je tijekom božićnih blagdana nedostajala njegova obitelj u New Yorku, ali i šira obitelj u Portoriku. Zbog toga je dio teksta na španjolskom, a dio na engleskom jeziku.

"Happy Xmas (War Is Over)" dobro je poznat hit koji su 1971. snimili John Lennon i Yoko Ono. Originalno antiratna pjesma o ratu u Vijetnamu postala je jednom od standardnih božićnih pjesama te se pojavila na nekoliko božićnih albuma. Bila je to kulminacija dvogodišnjeg mirovnog aktivizma ovog para, koji je počeo 1969. njihovim čuvenim protestima u krevetu.

Pravi klasik posljednjih 35 godina postala je i pjesma "Fairytale Of New York" Poguesa i Kirsty MacColl, jedna od najizvođenijih božićnih pjesama svih vremena u Velikoj Britaniji i Irskoj. Dvije su verzije priče o tome kako je pjesma nastala. Prva je ona frontmena grupe Shanea MacGowana, koji tvrdi da ga je tadašnji producent benda Elvis Costello izazvao i rekao mu da sigurno ne može napisati božićni duet koji bi otpjevao s tadašnjom basisticom (i Costellovom budućom ženom) Cait O'Riordan. Druga verzija je ona harmonikaša Jamesa Fearnleya, koji tvrdi da je njihov menadžer Frank Murray 1985. godine htio da obrade božićnu pjesmu "Christmas Must be Tonight", što se njima nije svidjelo pa su odlučili napisati svoju.

"Christmas in Hollis" jedna je od najpoznatijih pjesama rap-legendi Run DMC. Malo je nedostajalo da nikada ne bude snimljena. Hip-hop veterani bili su pozvani da sudjeluju unutar humanitarnog projekta za Paraolimpijadu. Na kompilaciji "A Very Special Christmas" gostuju Bruce Springsteen, Madonna, Whitney Houston i mnoge druge zvijezde osamdesetih. Pjesma je ljubavno pismo Hollisu, dijelu New Yorka u kojem su odrasli članovi grupe. Iako dobiva dobru količinu novca od prava, frontmen grupe Darryl McDaniels (DMC) i dalje ne voli ovu pjesmu. Posebno mu je muka jer je čuje redovito svakog prosinca dok je s obitelji u kupnji ili restoranu.

I za kraj ovog pregleda ne smijemo zaboraviti jednog našeg predstavnika. Pokojni Krunoslav Kićo Slabinac 1983. izdao je album "Christmas With Kićo", čiji je omot slavni britanski magazin NME 2013. proglasio najgorim na svijetu, i to zbog Kiće koji kao Djed Božićnjak ne izgleda baš veselo. No Kićo je bio ponosan na taj album, koji se prodao u pola milijuna primjeraka. Kasnije se prisjetio kako je zbog njega u komunističkoj Jugoslaviji primao prijeteća pisma i našao se na crnoj listi na radiju i televiziji.

