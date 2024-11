'Nedjeljom u 2' potiče na razmišljanje i poziva na promjene i baš je zato najbolje i najvažnije što se na TV-u može pogledati

Dosje Jarak // RTL - četiri ruže

Jeza, strepnja i šok - emocije su koje toliko dobro prenosi novi "Dosje Jarak", koji će na gledatelje definitivno ostaviti snažan dojam. I do sada se već ovaj hvaljeni serijal Andrije Jarka i Darija Todorovića pokazao kao jedan od kvalitetnijih sadržaja nastao u hrvatskoj produkciji, a s nove dvije epizode podnaslova "Rođeni ubojica" autori su otišli još korak dalje. Novi nastavci, naime, pričaju priču o Srđanu Mlađanu, najokrutnijem maloljetnom ubojici u povijesti Hrvatske. Sve od ideje, produkcije te konačnog proizvoda u rangu je najboljih hollywoodskih true crime specijala, a u ovom slučaju cijela priča ima dodatni element zbog kojeg se ledi krv u žilama. Za razliku od prethodnih nastavaka, koji su uglavnom u fokusu imali neki stari slučaj ili nerazjašnjenu misteriju, ovaj je i više nego aktualan jer bi Mlađan, naime, za nekoliko godina mogao na slobodu. "Mlađan je 1998. godine kao šesnaestogodišnjak, bez ikakvog povoda, razloga i motiva, ubio 16-godišnju gimnazijalku Elizabetu Šubić i 61-godišnjeg umirovljenika Petra Jančića. Tijekom izdržavanja desetogodišnje zatvorske kazne pušten je na slobodan vikend s kojega se nije vratio u zatvor. Opljačkao je banku, ubio policajca i tročlanu obitelj držao kao taoce. Nakon 29 godina provedenih u zatvoru, na slobodu izlazi 2027. godine", stoji u opisu serijala i u tom je kontekstu cijela priča još važnija, a posebne pohvale ide autorima zbog iznimno zanimljivih sugovornika. Pred kamerama je, primjerice, svoju priču ispričao Željko Bijelić, vjenčani kum Srđana Mlađana, koji je ekskluzivno otkrio detalje zatvorskog vjenčanja između ozloglašenog ubojice i Elije Molnar, djevojke koja se u njega zaljubila.

Nedjeljom u 2 // HRT 1 - pet ruža

Potresne životne priče podijelili su u zadnje dvije emisije i gosti poznatog showa "Nedjeljom u dva". Prošle je nedjelje, naime, gost bio heroj Domovinskog rata Đuro Kovačević, pri čemu je centralna tema bio rat i naš odnos prema ratu. Vikend prije toga se, pak, kod Aleksandra Stankovića razgovaralo o ovisnostima, odnosno o ljudima "koji su pali, digli se, otvoreno progovorili o problemima te svojim primjerom služe nekim drugim ljudima da ne rade iste greške". Pritom je gost bio pjevač Alen Vitasović koji je govorio o alkoholizmu i svojoj karijeri, a u prilogu je prikazan i bivši ovisnik o drogama Goran Ćurković iz Međugorja. Obje su emisije izazvale veliku reakciju u javnosti, a kako i ne bi kada su se u njima mogle čuti istinske ljudske sudbine, ono najpotresnije što život donosi. Već je više puta Stanković dokazao da, iako je najpoznatiji po britkim političkim intervjuima, najviše odjekuju životne priče podijeljene u njegovom studiju. Vidjeti iz prve ruke kako o alkoholizmu progovara netko tko se s tom bolešću godinama bori ili kakva su razmišljanja o ratu osobe kojoj je rat obilježio život, nešto je što bi svatko trebao pogledati. - Meni je to kronična bolest koja se može kontrolirati i liječiti na određen način. Ja sam liječeni alkoholičar. Ne smijem ništa piti. Ako pijem, onda ću se napiti i bit će još gore. To je jako tanka crta i nikad neću biti izliječen. Kod mene uvijek postoji opasnost. Užasnut sam, ali svjestan toga. Taj neki strah i svjesnost toga drži me da sam sad u dobrom stanju. Ne mogu obećati sebi ni nikome da se to sutra neće dogoditi - izjavio je u emisiji Vitasović. Sadržaj je to koji prije svega potiče na razmišljanje i poziva na promjene i baš je zato najbolje i najvažnije što se na televiziji može pogledati.

Provjereno // NOVA TV - tri ruže

Odličan je prilog o posljedicama hakerskog napada na KBC Zagreb emitiran u prošlotjednoj emisiji "Provjereno". Često se u medijima, naime, izvještava stihijski, bez pravog kontinuiteta i prikazivanja pozadine neke priče. Niz je priloga objavljen u trenutku kada se nešto dogodi, no veoma se brzo na događaj zaboravi i nastavi se dalje, kao da se ništa nije dogodilo. Do novog ekscesa, katastrofe ili problema. Zato je još važniji ovaj prilog koji se hakerskim napadom, odnosno njegovim posljedicama, bavi mjesecima nakon samog događaja te podsjeća kako nije riječ o još jednoj situaciji koju možemo ostaviti iza sebe jer se problemima treba baviti sustavno i kontinuirano.

Istrage prometnih nesreća // HRT 2 - dvije ruže

Često ispod radara, i to neopravdano, prođe i serijal "Istrage prometnih nesreća" koji se emitira na Drugom programu HRT-a, a uređuje ga Ognjen Golubić. Riječ je o kvalitetnom i zanimljivom formatu koji ima još puno potencijala za razvoj. Nesreće i smrti na cestama naša su svakodnevica, a ova ih emisija prikazuje iz sasvim druge perspektive te može uvelike pomoći podići i razinu svijesti te sigurnosti na cestama.