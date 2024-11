Nedavno je otkrila iznenađujuću istinu o svom pravom imenu, a sada je najavila da se povlači nakon 60 godina karijere

Legendarna pjevačica i dobitnica Oscara Cher (78) spremna je povući se iz glazbene industrije nakon više od 60 godina uspješne karijere. Cher je potvrdila da će njezin sljedeći album vjerojatno biti posljednji i to tijekom nedavnog nastupa u Lyceum teatru u Londonu. Kako navodi The Sun, rekla je da je jako uzbuđena zbog svojih novih pjesama i da ju je novi album oduševio, a zatim se našalila na račun svojih godina. "Stara sam, ja sam svugdje najstarija, osim kada bih se našla u staračkom domu", rekla je.

Pjevačica je nedavno šokirala otkrićem da je desetljećima živjela ne znajući svoje pravo ime. U svojim novim memoarima "Cher: The Memoir, Part One", koji su objavljeni 19. studenog, umjetnica je podijelila neobičnu priču o tome kako je tek u tridesetim godinama otkrila da njeno službeno ime nije ono za koje je cijeli život mislila da jest.

Godine 1979., kada je odlučila službeno pojednostaviti svoje ime u jednostavno "Cher", umjetnica je doživjela iznenađenje pregledavajući svoj rodni list. Umjesto imena Cherilyn, za koje je cijeli život vjerovala da je njeno pravo ime, otkrila je da je službeno registrirana kao Cheryl.

Kada je Cher konfrontirala svoju majku o ovom otkriću, Georgia Holt je reagirala nonšalantno: "Bila sam samo tinejdžerka i bila sam u velikoj boli. Daj mi malo prostora." Unatoč početnom šoku, ova situacija nije spriječila umjetnicu da nastavi sa svojim planom da službeno postane poznata jednostavno kao "Cher".

GALERIJA: Ovako je prošla prva emisija uživo! Lorenza Puhar i David Baškarad napustili su 'Superstar'

Tijekom procedure promjene imena 1979. godine, Cher je odlučila odbaciti sva prezimena koja su je pratila kroz život - očevo prezime Sarkisian, prezime poočima Gilberta LaPierea, te prezimena svojih bivših muževa, Sonnyja Bona i Gregga Allmana. Kako je sama objasnila u emisiji "The Tonight Show With Johnny Carson": "Bolje je nego da se ljudi pitaju trebaju li me zvati gđa. Allman ili gđa. Bono ili što već. Cher je sasvim u redu. Jednostavno Cher."

Memoari otkrivaju i druge intrigantne detalje iz života glazbene ikone, uključujući teške trenutke u braku sa Sonnyjem Bonom i burnu romansu s Greggom Allmanom. "Ponekad se pitam jesam li ikada stvarno poznavala Sonnyja," piše Cher. "Bio je moj mentor, partner, ljubavnik, ali i najveća prepreka mojoj samostalnosti." O Allmanu piše: "Gregg je bio poput oluje - intenzivan, nepredvidljiv i potpuno neodoljiv. Ali kao i svaka oluja, ostavio je pustoš za sobom."

Na više od 400 stranica, Cher detaljno opisuje svoje djetinjstvo, uspone i padove u karijeri, te intimne trenutke iz privatnog života. Posebno poglavlje posvećeno je njenoj modnoj evoluciji i suradnji s kostimografom Bobom Mackiejem, koja je rezultirala nekim od njenih najpoznatijih scenskih kostima.

U memoarima, Cher također dijeli intimne trenutke iz svoje karijere: "Sjećam se prve večeri kada sam nastupila sama, bez Sonnyja. Tresla sam se kao list, ali znala sam da moram uspjeti. Te večeri sam shvatila da mogu stajati na svojim nogama." O svojoj modnoj evoluciji piše: "Bob Mackie mi je jednom rekao - 'draga, ti si vješalica za moje snove.' I tako smo zajedno stvarali magiju, kostim po kostim."

Knjiga predstavlja prvi dio njenih memoara, a drugi dio, koji će se fokusirati na njenu filmsku karijeru i kasnije glazbene uspjehe, očekuje se sljedeće godine.

GALERIJA: Pogledajte dosad neviđene fotografije s vjenčanja naše glumice i 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije