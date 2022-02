Ne bih ni u ludilu bio u žirijima kulinarskih emisija u kojima svatko može glumiti velikog chefa

Agenda: Svijet, HTV 1 (2 kaktusa)

Volim pogledati ovu emisiju nezgrapnog naziva. Danku Družijaniću više stoji ovaj tjedni sporovoz nego dnevna mljevaonica zvana Dnevnik. Još kad ima i sjajnog novinara Dragana Nikolića koji voli skitati po svjetskim zabitima, zna to biti emisija svakojakih svjetskih i bjelosvjetskih čudesa - od pametne geopolitike do reportaža koje otkrivaju skrivene krhkosti ljudskih života. No ovaj me put privuklo nešto bizarno, a to je intervju našeg starog poznanika, generala Wesleya Clarka, koji je dao novinarki HTV-a Branki Slavici. Kaže general, opisujući Putina, da taj čovjek ne razmišlja kao europski i američki vođe, jer da je on sposoban za ratne zločine. Hm, nešto se prisjetih Arapskog proljeća od prije desetak godina, kako su samo američki i europski vođe bili laki na okidaču dok su bombardirali Libiju, divili bi im se i Johnny Ringo i Billy Kid i svi drugi generalovi sunarodnjaci koji su poginuli od metka. Kaže dalje general da je Putin izazvao rat s Čečenijom da bi postao junak. Ma briljantno, kakva analitika, dostojna za sveučilišne udžbenike. General se svim silama trudi da nas zaplaši, i sve prokleto sliči na priču od prije dva desetljeća kad su nas George Bush Jr., Dick Cheney i Donald Rumsfeld suludo uvjeravali da Sadam ima oružje kojim će uništiti svijet.

RTL Direkt (1 kaktus)

Mojmira Pastorčić dovela je u emisiju gosta s kojim je lepršavo razgovarala o Oscarima. I potvrdila jednu istost koja se već godinama papagajski ponavlja. Pitanjem gostu je li Akademija bila politički korektna prilikom nominacija, po svemu sudeći misleći na to koliko bijelih, koliko crnih, koliko žutih je nominirano, odvela je razgovor u dosadne vode. U trenutku kad imamo senzacionalne "Šape pasje" koji će Netflixu očito donijeti prvog glavnog Oscara, kad imamo situaciju da će vjerojatno žena drugu godinu zaredom dobiti Oscara za režiju, kad imamo raritet da je danski film "Bijeg" nominiran i za najbolji dokumentarac i najbolji strani film i najbolji animirani film, kad imamo dvije razorne biografske priče redatelja, one Kennetha Branagha i Paola Sorrentina, glavna je priča politička korektnost. Vjerojatno jedna od najglupljih stvari koja je uvezena iz Amerike u Europu.

Tri, dva, jedan kuhaj, RTL (1 ruža i 1 kaktus)

Ne bih ni u ludilu bio u žirijima kulinarskih emisija u kojima svatko kome lonac padne na pamet dođe glumiti velikog chefa. Zamislite da morate probati sve što ta vojska anonimusa željnih pet minuta slave skaša na tanjurima i ovalima, i kad vam na pijatu donese onako uginule komade sira, salate i koječega drugog, kao što se to dogodilo u emisiji prošli tjedan. Dovoljno je bilo vidjeti Špičekov izraz lica da znate kakvog je to čudo na tanjuru zvano obrok bilo mirisa i okusa, pomislio sam da će uzeti tanjur i zavitlati ga u svemir na drugi planet. Ali ne, stari je gospon ipak profesionalno otrpio taj nuklearni otpad na tanjuru i zagrizao se za jezik da ne bi svašta rekao. Špiček je inače specifičan showman, ima taj narodski jezik, stav i, poput pokojnog Jože Pankretića, sposobnost da privuče ljude da ga slušaju. I danas pamtim kad je prije jedno dvije godine natjerao jednog od tih nadobudnih kuhara da kaže da u ruci drži bijeli tartuf, iako je tartuf potpuno crn.

Dnevnik, HTV1 (2 ruže)

Tatjana Lisičin napravila je najživlji i najzabavniji novinarski tv prilog ovaj tjedan - o iskrcavanju američkih vojnika u Split. Nakon klasičnog troreda - Ukrajine, korone i Banije - u Dnevniku se ukazao stampedo od 5000 momaka i djevojaka kako pustoše Split. Restorandžije se "žale" kako su im sve pojeli i priželjkuju da se iskrcavanje dogodi i sutra, i sve dane koliko će američki nosač aviona s mornarima i mornaricama biti usidren pod Marjanom. A od sve te plejade vojnika na splitskoj rivi prvi koji se ukazao nama u tom prilogu bio je - Omar. Ne, John, ne Jack, ne Frank, ne Kevin, nego Omar. On je to simpatično lice koje je predstavilo Hrvatima američke mornare, lice tko zna odakle i kada i kako dospjelo do Amerike. Svatko valjda ima pravo na američki san, a ovo je Omarov američki san: ploviti morima, šetati Dioklecijanovom palačom i moliti boga da Ukrajinci i Rusi ipak ne zapucaju.

