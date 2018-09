Natjecatelji stigli na farmu: Šokirali se stanjem imanja i izabrali prvog gazdu

Osamnaestero natjecatelja stiglo je na farmu te su time i službeno postali farmeri šeste sezone najgledanijeg reality showa u Hrvatskoj. Nova sezona donosi brojna iznenađenja, a s prvim su se farmeri susreli već prvog dana, i to - onim neugodnim. Farmu su zadesile brojne nedaće, poharale ju nevrijeme, suše, požari, stoga treba jake i vrijedne ruke koje joj mogu vratiti stari sjaj. Ima li takvih među ovih osamnaestero natjecatelja, ostaje nam doznati.

Prije dolaska na farmu, natjecatelji su morali proći niz izazova koji su u konačnici iznjedrili i prvog gazdu šeste sezone Farme – Franu Ćorića. Dočekao ih je voditelj Davor Dretar Drele koji je svakome od njih ponudio da iz jutene vrećice uzme jedan kamenčić, od 18 njih, samo su se dva bojom i oblikom razlikovala od ostalih. Njih su izvukli Štefica Rožanković i Srećko Vučić, pa ih je tako sudbina odredila za vođe timova.

„Uvijek je bilo na meni da sam nosila tim i vodila tim rada i organizacije.“ kazala je Štefica koja je u svoj, crveni tim odabrala Mateja Margarina, Jasmina Kunišinca, Editu Ptičar, Franu Ćorića, Anicu Orehoci, Sašu Vujnovića, Mateju Jambreković i Maju Milišić dok je Srećko u svoj žuti tim odabrao: Luciju Bujdo, Kristinu Kesoviju, Đurđu Smoljanović, Maju Puticu, Roberta Levaka, Juricu Belamarića, Ozrena Tkalčevića i Ivana Mrkocija.

Prvi izazov bio je osposobiti zaprežna kola pomoću alata koji su se nalazili sa strane te istovremeno natovariti na kola sijeno iz bala. Nakon što su to učinili, crveni i žuti tim predvođen Šteficom i Srećkom, krenuo je označenom cestom prema potoku gdje su potom trebali sijeno ukrcati na čamac i doći do sljedećeg punkta, iskrcati sijeno na veliku vreću i dovući ga do cilja. Iako su na početku izazova malo kaskali za crvenima, Srećkov tim do cilja stigao je prvi. Uslijedilo je vaganje slame koje je pokazalo da je Štefičin tim s početnog punkta prenio veću količinu sijena te su izazov završili kao pobjednici i plasirali se u daljnji krug natjecanja. „Imala sam osjećaj da ćemo pobijediti i to smo uspjeli.“, ponosna je bila Štefica na svoj tim.