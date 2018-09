Najmlađi kandidati u 'Farmi' do sad!

Popularni reality show 'Farma' vraća se ove nedjelje na Novu TV nakon pet uspješnih sezona. Gledat ćemo osamnaest kandidata, ali samo onaj najizdržljiviji osvojit će novčanu nagradu do pola milijuna kuna.

U prethodnim sezonama razlog drame na farmi često je bio generacijski jaz, no u novu sezonu ulazi najmlađa farmerska ekipa do sad! Avanturu započinje devet žena i devet muškaraca od kojih najmlađi ima 20 godina, a najstariji 56. Bit će to ljudi iz cijele zemlje s različitim ambicijama i snovima, pa postoji velika šansa da ćemo gledati i neke kulinarske okršaje.

Stvaranje zajednice, briga za imanje i životinje ali i borba za opstanak zabavljat će nas već od ovog vikenda-a zamislite samo kakvu energiju će na farmu donijeti svi ti mladi ljudi lišeni blagodati moderne tehnologije.

Pogledajte gdje su i što danas rade zvijezde 1. hrvatskog realityja: