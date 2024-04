Nastavili su obiteljsku tradiciju i proizvode vino koje sve govore o zemlji u Ponikvama na kojoj nastaje

U Ponikvama, pelješkom selu vinara i maslinara smještenom nedaleko od Stona, u blizini starog Napoleonovog puta izgrađenog još početkom 19. stoljeća, nalazi se vinarija obitelji francuskih korijena, Marlais. Na tri hektara imaju oko 20.000 trsova, najviše plavca malog, a tu su još i rukatac, pošip i dubrovačka malvasija. Godišnje proizvedu više od 15.000 butelja plavca malog, rosea i bijelog vina te još desetak tisuća litara vina u rinfuzi. Prave i organsko maslinovo ulje. Na gospodarstvu je i kušaonica gdje se, osim njihovih nagrađivanih vina i ulja, mogu probati i kupiti i ostali domaći proizvodi, poput ušećerenih badema te likera od višnje, rogača, mirte i oraha. Osim wine testinga, Marlaisi organiziraju i vinske ture po vinogradu.

Naslijedivši od oca obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, Ante Marlais sad je već sedma generacija obitelji koja se bavi uzgojem loze na području gdje se zbog strmog i šljunkastog tla nikakvi strojevi ne mogu upotrebljavati.

- Malo gdje se radi tako kao na Pelješcu - kaže Ante vodeći nas starim Napoleonovim putem do mjesta odakle se kao na dlanu vide pelješki vinogradi. Za razliku od vinograda u ostatku Hrvatske gdje su uz čokote u zemlju zabodeni barem kolci uz koje se loza privezuje, ako već vinograd nije uređen tako da su u njemu stupovi i žica, loza se na Pelješcu ubode u zemlju. Nema ni stupova ni žice ni kolaca već se loza spušta po tlu pa se u berbi treba dobro prignuti. Kako bi se zaustavilo odronjavanje tla uslijed jakih kiša i vodenih tokova, Marlaisovi su napravili suhozide. Imaju vinograde stare i 60-70 godina i u njima su maksimalni prinosi do kilograma po trsu. Njihovi su mladi vinogradi oni do 25 godina. Nalaze se na području sa zaštićenu oznakom izvornosti vina na razini EU, a koje se proteže od uvale Prapratno na jugoistoku do sela Sparagovići na sjeverozapadu i na kojem je uglavnom zastupljena sorta plavac mali.

Nekoć su Marlaisi prodavali grožđe zadružnoj vinariji i pravili malo vina u rinfuzi, a onda su odlučili krenuti u samostalnu proizvodnju izbacivši prvu etiketu 2010. godine. Početak je bio u maloj konobi od 45 četvornih metara, danas imaju novu vinariju te kušaonice, unutarnju u kojoj u 120 četvornih metara mogu primiti više od 50 ljudi i vanjsku u kojoj mogu ugostiti autobus posjetitelja.

Vrhunsko suho vino Škrapa sorte plavac mali vinska je kruna i ponos Marlaisevih. Prave ga od probranih bobica plavca uzgojenog na najvišim pozicijama s puno sunca, kakvih bude svega kilogram po starom trsu. One prolaze dugi proces maceracije, fermentacije i odležavanja pa tek nakon četiri godine odležavanja u hrastovim bačvama i dodatne dvije godine odležavanja u boci, Škrapa je spremna u svome punom obliku doći do potrošača. Vino je jake tamne boje rubina, punog i zaokruženog okusa, savršeno izbalansirane trpkosti i slatkoće te čistog mirisa. Marlaisi preporučuju da ga valja otvoriti barem dva sata prije kušanja, a što se tiče gastro preporuke, ono odlično paše uz odrezak od tune, grill, tvrde sireve i divljač.

Od plavca malog Ante pravi i rose koji je sa svojom mekoćom i svježinom potpuna suprotnost karakternoj moćnoj sorti od koje je napravljen. Ovaj se rose pije rashlađen kao jednogodišnje vino, najbolje do deset mjeseci starosti, a pristaje uz svu laganu ljetnu hranu, posebno uz riblja jela.

Marlais se okušao i s bijelim vinom koji je nazvao Dišpet jer bijelo vino nije karakteristično za u svijetu po moćnom plavcu poznati Pelješac, no Ante je dokazao da i bijelo vino može biti podjednako dobro. Ovo suho bijelo vino nakon fermentacije odležava u inox bačvama, zbog zadržavanja prozračnosti i svježine, pa odlično prija u ljetnom dobu, uz bijelu ribu na roštilju, školjke ili pečenu puretinu. Metodom sur lie koja podrazumijeva produljeno zadržavanje vina u kontaktu s talogom kvasaca nakon završetka alkoholne fermentacije Marlais pravi i suho bijelo vino Rišpet. Ono godinu dana dozrijeva u drvenim barrique bačvama, nakon čega slijedi odležavanje na finom talogu, uz konstantno miješanje. To se vino odlično sljubljuje uz rižot s plodovima mora, školjke, tunu i kremaste sireve. Ante, njegova supruga, njihova djeca i njegovi roditelji žive isključivo od loze i maslina i puno mukotrpnog rada, no nikome od njih nije žao što su odabrali ovaj put.

- Nastavio sam s obiteljskom tradicijom i nema više povrataka, tu sam, ostajem. Zapravo, uvijek sam preferirao život na selu. Srednju obrtničku završio sam u Dubrovniku, ali baš sam svaki vikend pošao kući, uvijek me vuklo - ispričao je Ante.

Njegova supruga Marijana u Ponikve se doselila iz grada, Ljubuškog, taman kad je obiteljska vinarija na principu vinokušnje započela s radom pa se odmah uključila u rad s gostima, iako je bila i u vinogradima i maslinicima pa pozna sve radnje u proizvodnji vina i ulja. Ona s gostima koji im stižu iz cijelog svijeta obilazi vinski podrum, objašnjava im sve o vinu, kušajući ih uz ovčji sir iz ulja i masline. Tijekom vinskih tura goste provedi do vinograda i pokazuje im starost loze i maslina.

Marlaisevi će rado ugostiti sve koji im dođu u vinariju i dočarati im koliko su ljubavi i napora uložili da bi postigli ovo što imaju danas te kako je tradicionalni način obrade zemlje i proizvodnje vina utkan u svaku kap njihova vina jer svi članovi obitelji slijede proces i tradiciju proizvodnje vina kako su ih učili preci. Pomnom selekcijom grozdova te jedinstvenim procesom maceracije i fermentacije, kreirali su oni tri balansirana crna i jedno rose vino, za različite ukuse i prigode dok su kupažom autohtonih dalmatinskih sorti stvorili Dišpet i Rišpet. Kažete li im što preferirate u čaši, ponudit će vam vino koje će vam se zacijelo svidjeti, ali i posavjetovati vas kako da ga sparite s hranom i kako da ga čuvate. Uspješni pelješki vinar Ante Marlais prije tri godine bio je pobjednikom jedne od kategorija izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo "Zlata vrijedan" koji od 2014. godine organiziraju Večernji list i Ministarstvo poljoprivrede. Ante je tada pobijedio u kategoriji najbolje mlade nade u poljoprivredi, a od onda do danas samo je učvrstio svoj status cijenjenog pelješkog vinara na čije imanje rado dolaze gosti sa svih strana svijeta kako bi uživali u vinu i vinogradu.

