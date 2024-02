Naša voditeljica otkrila da se borila s ozbiljnim zdravstvenim situacijama: 'Naučiš se nositi s tim'

Voditeljica Mia Kovačić, koju gledamo u In magazinu, sada je gostovala u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' gdje je govorila o svom zdravlju. Otkrila je da se tajna njezinog izgleda i zdravlja krije u prehrani. Naime, Mia svako jutro započinje s limunadom te jede tri puta dnevno, a to utječe i na njezin izgled. No, nije joj izgled najvažniji.

- Meni je uvijek, zapravo, najbitnije to zdravlje, jer nekako računam ako je organizam i čovjek zdrav, kako mentalno tako i fizički, da se to nekako uspije vidjeti na tom nekakvom izgledu, ono što uvijek ljudi percipiraju - rekla je za ovu emisiju te istaknula da svoj mentalni mir pronalazi u tišini te uz pomoć životinja i prirode. Uz to, u slobodno vrijeme puno i trenira. Osim toga istaknula je da je i životu imala tri velike operacije, no o njima nije htjela detaljnije govoriti.

- Mislim da te takve životne situacije natjeraju da ulaziš u nešto što je ljudima i strah, i neizvjesnost, itd. Naprosto naučiš se nositi s tim što ti život nosi, tako da te fobije samo nestanu. Mislim da je najbitnije u životu da ljudi sebe, bilo kroz bolest, bilo kroz situacije, ne doživljavaju kao žrtvu - kazala je te ispričala što misli o estetskim zahvatima.

- Kad ljudi dođu u dodir s ozbiljnim zdravstvenim situacijama onda shvate koliko to estetsko zaista nije ni nužno ni bitno, niti presudno. Ono što doista jest bitno, bitno je biti zdrav. To po meni znači da ja ne stavljam sve i svašta po sebi, oko sebe, u sebe, itd. Meni taj estetski element kod ljudi dosta često zna djelovati kao neka krinka. U smislu, nisu sretni, nisu zadovoljni, nisu ostvareni i onda idu prčkati po nečemu, ako pričamo konkretno lice ili takvi estetski zahvati. Ali zapravo ta nekakva tuga i praznina što su tu postoji i dalje - rekla je.

Podsjetimo, Mia se ponekad javi na društvenim mrežama, a jednom je prilikom tako pokazala i svoje prirodno izdanje, bez teške šminke i frizure te oduševila obožavatelje. Naime, brojni su je navikli gledati samo na televiziji u emisiji IN magazin i to potpuno sređenu, s punom šminkom i frizurom, pa je ovo njeno izdanje novo za mnoge.

