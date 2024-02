Ella Dvornik: 'U prošloj godini sam imala veliku osobnu transformaciju. Htjela sam puno stvari'

Influencerica Ella Dvornik na svojim društvenim mrežama često dijeli različite trenutke iz svog života, ali i misli koje joj se roje po glavi. Ovoga puta tako je otkrila kako to da je u siječnju bila manje aktivna na društvenim mrežama te kakve planove ima za dalje. Osim toga, osvrnula se i na prošlu godinu.

- Svake godine u prvom mjesecu, napravim malu pauzu od društvenih mreža. Budem aktivna i dalje, al smirim malo učestalost i pritisak da objavljujem i radim nešto stalno. I taj prvi mjesec mi uvijek bude ironično i kaotičan, jer ta navika da stalno nešto dijeliš ti stvara stres čak i onda kad ne dijeliš. Negdje u drugom tjednu kad se smiri FOMO i anksioznost, napokon krenem ulazit u stvarni život, onaj na planeti, a ne na internetu. I onda sve moje ideje i kreativnost se opet vrate na tvorničke postavke. U tom periodu se družim s Ellom i pratim i slušam što Ella želi. Pa tako uvijek nađem neki novi hobi, neko novo znanje, neku zelju da naučim to sto ne znam i dođe mi opet i motivacija i želja da napravim nešto što još nisam. Nisam neki lik koji sjedi poturski meditira i mantra da bi manifestirala stvari, znam da se neće ništa magično desiti ako ne napravim prvi korak isto kao sto znam da neću osvojiti loto ako ne uplatim listić - istaknula je pa dodala:

- U prošloj godini sam imala veliku osobnu transformaciju. Htjela sam puno stvari za sebe duhovno vise nego materijalno pa sam i dosta svojih materijalnih stvari ali i hobija odbacila. Iako godina ima 12 mjeseci meni je to sve bilo jako intenzivno i imam osjećaj da se dešavalo sve simultano i ubrzano. Prvenstveno sam se fokusirala na svoju ljudskost , a malo manje na svoju površnost. I dosta sam se zatvorila jer mi je najveći strah bio biti sama sa svojim mislima, i mislim da mi je to bio i najveći izazov u ovoj transformaciji ,ali i blagoslov. Promijenio se i način na koji se vidim u ogledalu, jer se vise ne šminkam toliko, imam običnu frizuru, i ne izlazim van u ekstravagantnim kombinacijama, al to je isto ujedno bio dio mog puta jer sam si htjela maksimalno rasteretiti um suvišnim odlukama. Tipa “što ću obući” ili koliko sati se moram prije spremit. To vrijeme sam koristila za stvari koje su me vise veselile pa makar nekad bile- da sjedim i ne radim ništa. I nemam nekih velikih nerealnih ni pretjeranih zelja za ovu godinu, već mi se sviđa u kojem smjeru sve ide, tako da se nadam razbibrigi, veselju , zdravlju i miru. Jer sam shvatila da je to ono sto svi istinski i želimo na kraju dana . napisala ej te upitala kakve su želje pratiteljima za 2024. godinu.

Podsjetimo, Ella se ipak javila u nekoliko prilika tijekom siječnja. Tako je komentirala zimske uvjete. - Peticija: da kad padne prvi snijeg- od tog dana, iduća tri dana su praznici. Jer se ja tek danas osjećam kao da je Badnjak i ne znam zašto me ljudi zovu na telefon - onako ... Sretan Božić! Pustite me na miru, idem raditi anđela i preskakati žuti snijeg, drugi dan ću rezervirati za gledanje pješačkog prijelaza s prozora i kako se svi kližu i padaju kad se upali zeleno svjetlo, a treći dan je rezerviran da mogu s bucama gacati po bljuzgi i stvarati ASMR zvukove... Zar previše tražimo? - napisala je Ella na svojem Instagram Storyju.

Inače, Ella je nedavno gostovala u podcastu Storytime gdje je pričala o različitim temama, a jedna od njih je i stanje na tržištu rada koje je Dvornik prokomentirala. Zbog tog komentara dobila je brojne kritike. Dvornik je komentirala moderna zanimanja.

- Zašto bi ti sad, kao klinac, bio doktor, kada ti cijeli svijet, cijeli mainstream govori da se moraš voziti u privatnom avionu, imati vilu, voziti Porschea? Onda ti gledaš ove Crypto, Pornhub, OnlyFans, influencere i misliš: 'Zašto bih ja studirao 10 godina za neku jadnu plaću? - izjavila je Ella, pa dodala:

- Radiš smjene po 20 sati. Ne znam - ili će nas stvarno morati zamijeniti roboti jer ćemo svi biti poznati ili ne znam što će se dogoditi, ali mi je zanimljivo gledati kako propadamo. U komentarima se mnogi nisu složili s njom. "Ovo je toliko glupo da ne mogu vjerovati", "Žena ima poantu, ali nisi li ti dio problema kao influencerica?", "Naravno da će žena koja nema srednju školu prodavati ovakvu priču", "Ova gospođa nema jedan sat radnog staža, a govori o poslu", neki su od komentara. Ella je u ovom podcastu govorila i o temi razvoda od supruga Charlesa. Naime, Ella je upitana o pričama o 'zaradi na Charlesu te je odmah odgovorila:

- Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou, ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca - rekla je Ella koja je u ovom intervjuu progovorila i o svojoj glazbenoj karijeri. Naime, Dvornik je pokrenula projekt Alterella te pod tim imenom izdala i album.

- Što god da ja uradim na temu glazbe, ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dina Dvornika i to nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu, a ne mene kao mene, Ellu - rekla je i dodala da često posjećuje psihologa.

- Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to, al je dobro - dodala je.

